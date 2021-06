Bollettino Covid, 56 positivi in Puglia su 3.454 test. 16 contagi in provincia di Lecce

Superata (e messa alle spalle) la terza ondata di Coronavirus, la Puglia punta alla «zona bianca» che prevede meno regole per evitare la diffusione del virus. Del resto i numeri legati alla pandemia e scritti nel bollettino epidemiologico della regione che, quotidianamente, conta i nuovi casi, gli attuali positivi, i guariti, i decessi e i ricoveri in Ospedale. Tutto questo mentre continua a buon ritmo la campagna di vaccinazione aperta, da oggi, agli under 30. Chi ha dai 29 ai 25 anni potrà prenotare l’appuntamento con la prima dose, poi toccherà a scalare fino ai 16 anni. L’obiettivo è raggiungere l’immunità di gregge a fine estate.

Sul fronte dei contagi, su 3.454 test per l’infezione da Covid19 sono stati registrati 56 casi positivi. Così divisi: 4 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 3 nella provincia BAT, 15 in provincia di Foggia, 16 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione.

Sono stati registrati 4 decessi: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.533.789 test. 226.354 sono i pazienti guariti. 18.539 sono i casi attualmente positivi. Le persone ricoverate in Ospedale sono 431.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.438 così suddivisi:

94.715 nella Provincia di Bari;

25.388 nella Provincia di Bat;

19.449 nella Provincia di Brindisi;

44.920 nella Provincia di Foggia;

26.669 nella Provincia di Lecce;

39.133 nella Provincia di Taranto;

802 attribuiti a residenti fuori regione;

362 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia è disponibile al link: http://rpu.gl/SRP4R