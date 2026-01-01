Capodanno sicuro a Lecce: più controlli dei carabinieri nella notte più ‘bella’ dell’anno

Le luci sfavillanti illuminano le piazze e le vie del centro, ma dietro l’atmosfera di festa c’è un lavoro silenzioso e costante. Il Comando Provinciale di Lecce ha messo in campo un articolato servizio di controllo del territorio, con l’obiettivo di garantire un Capodanno sereno e sicuro per cittadini e turisti. Lecce e Monteroni di Lecce sono stati al centro di un’operazione ad ampio raggio, finalizzata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle piazze più “calde” e prevenire i reati legati al consumo di droga.

L’operazione ha visto protagonisti gli uomini in divisa della Compagnia di Lecce che, con il supporto aereo del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari Palese, hanno controllato il territorio, proprio nei giorni clou delle feste che registrano un aumento di presenze significativo di persone che desiderano festeggiare in sicurezza. Le forze dell’ordine hanno scandagliato ogni angolo, dalle strade più affollate ai vicoli meno battuti, fino alle campagne circostanti. L’obiettivo è uno solo: prevenire incidenti, reprimere reati legati a droga e alcol, e assicurare che il divertimento resti un momento di gioia.

Durante i controlli, un uomo di 47 anni è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di trovare 27 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 14 grammi. Dopo le formalità di rito, l’uomo è finito ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre nell’ambito della stessa operazione, un 35enne originario del Montenegro è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce per possesso di droga. È stato sorpreso con circa 5 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, elementi ritenuti compatibili con l’attività di preparazione e suddivisione delle dosi.

Numeri che raccontano l’impegno dei Carabinieri

I controlli hanno coinvolto complessivamente 185 persone e 97 veicoli, consentendo anche di segnalare due individui alla Procura: uno per porto ingiustificato di un coltello a serramanico con lama di 13 cm e un altro per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 0,80 g/l, superiore al limite consentito. Inoltre, sono scattate 12 sanzioni per qualche violazione al Codice della Strada per un totale di 8.655 euro.

Si tratta di contravvenzioni “salvavita”, pensate non solo per reprimere comportamenti pericolosi, ma soprattutto per prevenire incidenti gravi che, nelle serate festive, potrebbero mettere a rischio l’incolumità di automobilisti, pedoni e famiglie.

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di sicurezza predisposto per il Capodanno, volto a prevenire situazioni di pericolo, garantire l’ordine pubblico e tutelare la collettività, con particolare attenzione ai giovani e ai luoghi maggiormente frequentati nelle serate di festa.

I Carabinieri continueranno a presidiare il territorio, assicurando una presenza costante e rassicurante, affinché cittadini e famiglie possano trascorrere le festività in tranquillità. Un invito speciale è rivolto ai giovani: divertirsi in sicurezza, evitare l’abuso di alcol e droghe, rispettare il Codice della Strada e affidarsi al buon senso significa proteggere sé stessi e chi ci sta accanto.

La collaborazione dei cittadini rimane fondamentale affinché le festività siano un’occasione di gioia e non di tragedia.

È importante ricordare che tutti i procedimenti sono nella fase preliminare: eventuali responsabilità dovranno essere accertate in sede di processo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.