Con l’auto investe due ragazzi a bordo dello scooter e fugge via, scatta la denuncia

Un periodo molto intenso quello del personale in servizio presso le Forze dell’Ordine, anche a causa del fatto che nel Salento, durante la stagione estiva, soprattutto nelle località rivierasche, si riversa un gran numero di turisti, provenienti da ogni parte del mondo.

Ed è così, che tra ieri e oggi, i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli, insieme ad altri colleghi di rinforzo del comando Provinciale di Lecce, nel corso di un servizio predisposto e coordinato a largo raggio, finalizzato al controllo del territorio e a garantire il rispetto dei protocolli anti-contagio con particolare riguardo agli esercizi commerciali e ai locali di intrattenimento, hanno deferito in stato libertà una persona per omissione di soccorso, danneggiamento, lesioni personali colpose con contestuale ritiro della patente di guida.

Nello specifico l’uomo alla guida della sua autovettura ha tamponato un ciclomotore con due minori a bordo, dandosi alla fuga. Entrambi i giovani sono stati visitati presso il pronto soccorso, dopo aver riportato alcune abrasioni ed escoriazioni.

Inoltre, durante le verifiche gli uomini della “Benemerita”, hanno segnalato 2 persone alla Prefettura per uso non terapeutico sostanze stupefacenti; deferito in stato di libertà 6 persone per guida in stato di ebbrezza per assunzione di alcolici con conseguente ritiro della patente di guida; segnalato un uomo alla Prefettura per ubriachezza molesta, in quanto, all’interno di un bar sito su Lungomare Galilei, ha infastidito numerosi clienti e, infine, deferito in stato di libertà un’altra persona per furto aggravato, in quanto ritenuto responsabile del furto di un borsello trafugato al cliente di un bar di Aradeo. La refurtiva è stata recuperata a seguito di perquisizione veicolare e locale e restituita al legittimo proprietario.