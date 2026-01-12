Sicurezza e prevenzione, il bilancio dei controlli straordinari della Polizia nel Salento

La Polizia di Stato della provincia di Lecce ha tracciato il bilancio di una settimana di intensa attività sul territorio. Dall’5 all’11 gennaio, i servizi straordinari di controllo, disposti dal Questore Giampietro Lionetti, hanno garantito un presidio capillare in tutta la provincia salentina, con l’obiettivo di contrastare la criminalità e aumentare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Prevenzione e presidio: le zone monitorate

L’operazione ha visto l’impiego di personale specializzato con competenze varie, puntando i riflettori sulle aree più sensibili. L’azione si è concentrata in particolare su: contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti; prevenzione dei reati contro la persona e il patrimonio; monitoraggio dei punti di aggregazione giovanile, per arginare i fenomeni legati alla cosiddetta “malamovida” e sicurezza ferroviaria, con controlli mirati presso le stazioni per rispondere alle segnalazioni di disturbo della quiete pubblica.

Controlli nel Cuore di Lecce

Particolare attenzione è stata riservata agli esercizi commerciali del capoluogo . In totale, sono state 12 le attività sottoposte a verifica, concentrate nelle vie nevralgiche del centro storico e delle zone limitrofe e nello specifico in Via degli Ammirati; Piazza Giuseppe Verdi; Via Paladini; Via Palmieri; Via Cairoli e Via Leuca

In via Federico d’Aragona, il titolare di un esercizio pubblico è stato multato per occupazione abusiva di suolo pubblico. In un altro locale, invece, è scattata la segnalazione all’Agenzia delle Dogane a causa dell’assenza della licenza necessaria per la vendita di alcolici.

I Numeri dell’Operazione

I dati complessivi dell’attività testimoniano l’imponenza del dispositivo di sicurezza messo in campo dalla Questura: