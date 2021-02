Coronavirus, 1.589 attuali positivi in provincia di Lecce. Nel report della Asl i contagi comune per comune

Sono 1.589 gli attuali positivi in provincia di Lecce. Sette giorni fa erano 1.878. È scritto nero su bianco nel report della Asl che, ogni settimana, scatta una fotografia dell’andamento dell’epidemia nei 96 comuni salentini, contando i cittadini che stanno facendo ancora i conti con il Covid19.

Non solo, da quando è partita la campagna di vaccinazione nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore U.O.C Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei residenti che hanno ricevuto una dose tra medici, infermieri e personale sanitario come previsto dalla «fase uno» del piano che ha dato la priorità a chi ha combattuto in prima linea nella lotta al virus e agli anziani ospiti delle case di cura e delle rsa. Questo, in attesa della «fase due» che coinvolgerà gli ultraottantenni.

I numeri non devono incoraggiare i cittadini ad abbassare la guardia, anche perché da una scintilla possono scoppiare focolai importanti che finiscono per pesare nella conta dei nuovi casi.

A Cavallino, ad esempio, il Sindaco Bruno Gorgoni Ciccarese ha deciso di chiudere tutti gli uffici comunali e la sede della Polizia Municipale fino al 22 febbraio dopo che alcuni dipendenti – sembra due vigili urbani e due impiegati – erano risultati positivi al Covid19. A Lecce, invece, l’aumento dei casi ha riguardato la scuola dell’infanzia Banda Bassotti, dove nove bambini e due insegnanti sono risultati positivi. Non si registrano, invece, casi legati alla variante inglese che “preoccupa” la Puglia come il resto di Italia.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report sono riportate le città e i borghi e il numero dei contagi che stanno facendo i conti con il virus. E, come detto, da quando è cominciata la campagna di vaccinazione anche il numero dei cittadini di ciascun paese che hanno ricevuto una dose.

Alessano 19 casi

Alezio 11 casi

Alliste 15 casi

Andrano 7 casi

Aradeo 24 casi

Arnesano 16 casi

Bagnolo del Salento 0 casi

Botrugno 2 casi

Calimera 12

Campi Salentina 13 casi

Cannole 12 casi

Caprarica di Lecce 1 caso

Carmiano 8 casi

Carpignano Salentino 7 casi

Casarano 47 casi

Castri di Lecce 5 casi

Castrignano dei Greci 14 casi

Castrignano del Capo 1 caso

Cavallino 56 casi

Collepasso 26 casi

Copertino 32 casi

Corigliano d’Otranto 3 casi

Corsano 1 caso

Cursi 2 casi

Cutrofiano 35 casi

Diso 4 casi

Gagliano Del Capo 5 casi

Galatina 47 casi

Galatone 52 casi

Gallipoli 13 casi

Giuggianello 0 casi

Giurdignano 4 casi

Guagnano 10 casi

Lecce 259 casi

Lequile 11 casi

Leverano 9 casi

Lizzanello 25 casi

Maglie 30 casi

Martano 14 casi

Martignano 1 caso

Matino 80 casi

Melendugno 11 casi

Melissano 15 casi

Melpignano 2 casi

Miggiano 8 casi

Minervino di Lecce 1 caso

Monteroni di Lecce 25 casi

Montesano Salentino 6 casi

Morciano di Leuca 1 caso

Muro Leccese 2 casi

Nardò 40 casi

Neviano 5 casi

Nociglia 1 caso

Novoli 14 casi

Ortelle 1 casi

Otranto 8 casi

Palmariggi 0 casi

Parabita 35 casi

Patù 2 casi

Poggiardo 17 casi

Presicce-Acquarica 28 casi

Racale 23 casi

Ruffano 45 casi

Salice Salentino 25 casi

Salve 17 casi

Sanarica 3 casi

San Cesario di Lecce 28 casi

San Donato di Lecce 4 casi

Sannicola 11 casi

San Pietro in Lama 3 casi

Santa Cesarea Terme 0 casi

Scorrano 11 casi

Seclì 3 casi

Sogliano Cavour 5 casi

Soleto 5 casi

Specchia 2 casi

Spongano 3 casi

Squinzano 17 casi

Sternatia 7 casi

Supersano 3 casi

Surano 7 casi

Surbo 21 casi

Taurisano 37 casi

Taviano 29 casi

Tiggiano 0 casi

Trepuzzi 26 casi

Tricase 20 casi

Tuglie 11 casi

Ugento 16 casi

Uggiano la Chiesa 2 casi

Veglie 26 casi

Vernole 8 casi

Zollino 0 casi

San Cassiano 0 casi

Castro 2 casi

Porto Cesareo 4 casi

Temporanem. Presenti 10 casi

Totali 1.589 casi, 22.341 vaccini somministrati.

I ricoveri in Ospedale

Nel report oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 164. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 24 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 18 in medicina interna dello stesso Ospedale, 5 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 19 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 38 in Pneumologia del Dea. 22 nel reparto di Malattie Infettive. Sono 27 i pazienti presenti all’Ospedale di San Cesario.

