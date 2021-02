Coronavirus, 874 casi positivi in Puglia. 79 in provincia di Lecce

La Puglia resterà in zona gialla secondo le indiscrezioni trapelate sull’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore della Sanità. E del resto come dimostrano i numeri contenuti nel bollettino epidemiologico della Regione la curva dei contagi mostra segni di discesa. Un meno lento, ma costante. Nel report di ieri, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento promozione della Salute Vito Montinaro, la percentuale dei tamponi positivi su quelli effettuati – compresi quelli di controllo – si è fermata all’8,41%.

Segno meno anche per i ricoveri in Ospedale. Secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Agenas, la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva è sceso al 27% contro il 28% della settimana scorsa. Tre punti in meno rispetto alla soglia critica del 30% fissata dal Ministero della Salute. Il 36% in «area medica» – malattie infettive, pneumologia e medicina interna – quattro punti in meno rispetto al limite.

Un quadro confermato anche oggi. Su 9.141 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 874 casi positivi: 359 in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 80 nella provincia BAT, 123 in provincia di Foggia, 79 in provincia di Lecce, 173 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 1 provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 27 decessi: 14 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.478.023 test. 101.730 sono i pazienti guariti. 33.330 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoveri in Ospedale, fermi a 1.424 contro i 1.442 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 138.796, così suddivisi:

52.680 nella Provincia di Bari;

14.943 nella Provincia di Bat;

10.245 nella Provincia di Brindisi;

28.419 nella Provincia di Foggia;

11.743 nella Provincia di Lecce;

20.035 nella Provincia di Taranto;

578 attribuiti a residenti fuori regione;

153 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl sono al lavoro per rintracciare i contatti stretti e spezzare la catena del contagio.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/lbL5l