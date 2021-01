Coronavirus, 1.069 contagi in Puglia. 166 in provincia di Lecce che registra 8 decessi

La Puglia dovrebbe rimanere in zona arancione, mentre altre regioni sperano di passare nella fascia gialla che prevede meno restrizioni per contenere la diffusione del virus che, numeri alla mano, continua a circolare. A pesare non è solo l’indice Rt, ma il numero di posti letto occupati sia in terapia intensiva che nei reparti dedicati ai pazienti covid. La percentuale supera la soglia considerata critica dal Ministero della Salute. Sul fronte dei contagi, la curva che disegna l’andamento dell’epidemia resta più o meno stabile.

Nell’ultimo aggiornamento del bollettino, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro, su 8.775 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.069 casi positivi. Così divisi: 344 in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, 111 nella provincia BAT, 244 in provincia di Foggia, 166 in provincia di Lecce, 111 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 24 decessi: 8 in provincia di Bari, 6 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.294.800 test. 65.539 sono i pazienti guariti. 52.278 sono i casi attualmente positivi. Lieve aumento dei ricoveri in Ospedale, oggi fermi a 1.569 contro i 1.567 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 120.967, così suddivisi:

46.070 nella Provincia di Bari;

13.486 nella Provincia di Bat;

8.734 nella Provincia di Brindisi;

25.596 nella Provincia di Foggia;

10.153 nella Provincia di Lecce;

16.237 nella Provincia di Taranto;

582 attribuiti a residenti fuori regione;

109 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/nFXdZ