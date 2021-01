Coronavirus, 1.753 attuali positivi in Provincia di Lecce. Più di 5mila i vaccinati nel report della Asl

Sono 1.753 gli attuali positivi in provincia di Lecce secondo il report della Asl che, ogni settimana, “conta” le persone che stanno facendo i conti con il Covid19 o che hanno messo alle spalle il virus, ma attendono il risultato negativo del tampone. Sette giorni fa, erano 1.453. Pesano alcuni focolai, come quello scoppiato ad Alessano, dove l’aumento preoccupante dei contagi ha spinto il Sindaco Francesca Torsello ad adottare una serie di provvedimenti per “proteggere la comunità” e scongiurare il timore, più che fondato, di una ‘recrudescenza’ di casi. Ha ricordato ai cittadini l’importanza di rispettare le regole imposte per frenare l’avanzata del virus, ha intensificato i controlli con la polizia sulle quarantene, adottando provvedimenti per cercare di aiutare le famiglie e la città in un momento delicato. «Non è terrorismo – si legge in uno dei post pubblicati su facebook – ho scelto la linea del rigore e la porterò avanti sino in fondo».

Anche a Scorrano si registra un aumento dei casi.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Tutti i comuni, chi con più casi chi con meno, stanno facendo i conti con il virus. Nel documento a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore U.O.C Epidemiologia e Statistica, sono riportate anche le città e i borghi che stanno affrontando i contagi. Novità importante introdotta nel report è il numero di vaccini somministrati per comune, per il momento al personale sanitario e ospiti di rsa.

Alessano 52 casi, 29 vaccini somministrati

Alezio 10 casi, 47 vaccini somministrati

Alliste 18 casi, 13 vaccini somministrati

Andrano 17 casi, 89 vaccini somministrati

Aradeo 18 casi, 54 vaccini somministrati

Arnesano 1 casi, 14 vaccini somministrati

Bagnolo del Salento 9 casi, 5 vaccini somministrati

Botrugno 5 casi, 13 vaccini somministrati

Calimera 3 casi, 41 vaccini somministrati

Campi Salentina 7 casi, 47 vaccini somministrati

Cannole 0 casi, 4 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 3 casi, 8 vaccini somministrati

Carmiano 52 casi, 50 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 3 casi, 18 vaccini somministrati

Casarano 87 casi, 148 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 3 casi, 9 vaccini somministrati

Castrignano dei Greci 0 casi, 11 vaccini somministrati

Castrignano del Capo 32 casi, 41 vaccini somministrati

Cavallino 21 casi, 80 vaccini somministrati

Collepasso 23 casi, 59 vaccini somministrati

Copertino 33 casi, 151 vaccini somministrati

Corigliano d’Otranto 4 casi, 28 vaccini somministrati

Corsano 4 casi, 29 vaccini somministrati

Cursi 3 casi, 14 vaccini somministrati

Cutrofiano 11 casi, 98 vaccini somministrati

Diso 7 casi, 28 vaccini somministrati

Gagliano del Capo 33 casi, 27 vaccini somministrati

Galatina 16 casi, 250 vaccini somministrati

Galatone 6 casi, 55 vaccini somministrati

Gallipoli 36 casi, 227 vaccini somministrati

Giuggianello 0 casi, 9 vaccini somministrati

Giurdignano 2 casi, 7 vaccini somministrati

Guagnano 4 casi, 11 vaccini somministrati

Lecce 206 casi, 811 vaccini somministrati

Lequile 6 casi, 44 vaccini somministrati

Leverano 6 casi, 62 vaccini somministrati

Lizzanello 20 casi, 71 vaccini somministrati

Maglie 30 casi, 116 vaccini somministrati

Martano 4 casi, 36 vaccini somministrati

Martignano 2 casi, 6 vaccini somministrati

Matino 44 casi, 53 vaccini somministrati

Melendugno 3 casi, 37 vaccini somministrati

Melissano 47 casi, 29 vaccini somministrati

Melpignano 2 casi, 6 vaccini somministrati

Miggiano 7 casi, 29 vaccini somministrati

Minervino di Lecce 2 casi, 12 vaccini somministrati

Monteroni di Lecce 13 casi, 56 vaccini somministrati

Montesano Salentino 12 casi, 39 vaccini somministrati

Morciano di Leuca 3 casi, 13 vaccini somministrati

Muro Leccese 2 casi, 19 vaccini somministrati

Nardo’ 26 casi, 127 vaccini somministrati

Neviano 4 casi, 35 vaccini somministrati

Nociglia 3 casi, 12 vaccini somministrati

Novoli 19 casi, 28 vaccini somministrati

Ortelle 8 casi, 24 vaccini somministrati

Otranto 2 casi, 18 vaccini somministrati

Palmariggi 0 casi, 14 vaccini somministrati

Parabita 54 casi, 60 vaccini somministrati

Patu’ 2 casi, 8 vaccini somministrati

Poggiardo 17 casi, 104 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 37 casi, 23 vaccini somministrati

Racale 42 casi, 37 vaccini somministrati

Ruffano 16 casi, 44 vaccini somministrati

Salice Salentino 11 casi, 37 vaccini somministrati

Salve 7 casi, 20 vaccini somministrati

Sanarica 5 casi, 12 vaccini somministrati

San Cesario di Lecce 6 casi, 55 vaccini somministrati

San Donato di Lecce 11 casi, 26 vaccini somministrati

Sannicola 13 casi, 31 vaccini somministrati

San Pietro in Lama 12 casi, 20 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 2 casi, 16 vaccini somministrati

Scorrano 40 casi, 79 vaccini somministrati

Secli’ 3 casi, 13 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 5 casi, 57 vaccini somministrati

Soleto 5 casi, 35 vaccini somministrati

Specchia 19 casi, 41 vaccini somministrati

Spongano 3 casi, 51 vaccini somministrati

Squinzano 16 casi, 45 vaccini somministrati

Sternatia 3 casi, 5 vaccini somministrati

Supersano 3 casi, 17 vaccini somministrati

Surano 1 caso, 13 vaccini somministrati

Surbo 28 casi, 60 vaccini somministrati

Taurisano 74 casi, 55 vaccini somministrati

Taviano 55 casi, 65 vaccini somministrati

Tiggiano 11 casi, 39 vaccini somministrati

Trepuzzi 42 casi, 55 vaccini somministrati

Tricase 70 casi, 393 vaccini somministrati

Tuglie 2 casi, 30 vaccini somministrati

Ugento 25 casi, 39 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 1 caso, 15 vaccini somministrati

Veglie 43 casi, 52 vaccini somministrati

Vernole 9 casi, 27 vaccini somministrati

Zollino 0 casi, 8 vaccini somministrati

San Cassiano 10 casi, 16 vaccini somministrati

Castro 3 casi, 12 vaccini somministrati

Porto Cesareo 16 casi, 19 vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 37 casi

Totali 1.753 casi, 5.145 vaccini somministrati

I ricoveri

Il totale dei casi attualmente positivi in provincia di Lecce è di 1.753. Al momento, sono 115 le persone ricoverate: 17 nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Galatina, 8 nel reparto di Medicina Interna di Galatina, 1 presso altre unità del Santa Caterina Novella. 20 in anestesia e rianimazione del Vito Fazzi di Lecce, 28 in Pmeumologia del DEA, 29 nel reparto di malattie infettive del Vito Fazzi, 12 nel reparto post-covid di San Cesario.

Per leggere il report completo, clicca qui.