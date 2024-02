Possesso e spaccio di droga e detenzione di armi, denunciate quattro persone

Nelle scorse serate gli agenti della Polizia di Stato hanno svolto una serie di controlli straordinari del territorio, disposti dal Questore di Lecce Vincenzo Massimo Modeo, finalizzati a contrastare il traffico di sostanze psicotrope, nei comuni di Galatina, Taurisano e Otranto, che hanno portato all’identificazione di oltre 450 persone, al controllo di oltre 100 veicoli e al controllo amministrativo di 9 esercizi commerciali.

Il Commissariato di Galatina ha deferito un uomo di 27 anni di Galatina e uno di 30 anni di Collepasso all’Autorità Amministrativa per possesso di stupefacenti e ha sequestrato a carico di ignoti un involucro contenente marijuana.

Quello di Taurisano, invece, ha denunciato un uomo di 39 anni di Presicce per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, trovato in possesso di 72 grammi di hashish, 5 dosi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e denaro.

Infine, il Commissariato di Otranto ha denunciato un uomo di 34 anni di Minervino di Lecce per porto di armi per cui non è ammessa licenza, trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 26 cm, posto sotto sequestro.