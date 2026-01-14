Lancia pietre contro un’abitazione a Noha e alla vista della volante fugge, denunciato

Una notte di tensione quella vissuta nel cuore del Salento, dove un intervento coordinato della Polizia di Stato ha portato alla denuncia di un uomo per resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio, che ha visto il coinvolgimento delle volanti di Galatina, Nardò e Otranto, ha avuto inizio dopo una pericolosa fuga per le vie cittadine.

Tutto è cominciato durante i consueti controlli del territorio. Il conducente di un’autovettura, alla vista della volante del Commissariato di Galatina, ha pigiato sull’acceleratore nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Ne è nato un breve ma concitato inseguimento, terminato grazie alla prontezza degli agenti che sono riusciti a sbarrare la strada al fuggitivo e a fermare il veicolo in totale sicurezza.

L’uomo alla guida è stato identificato e denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.

Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro più ampio e inquietante. Il fermato, insieme ad altri due occupanti del veicolo e ai passeggeri di una seconda auto (rimasta al momento sconosciuta), si sarebbe reso protagonista di un atto vandalico poco prima dell’inseguimento. Il gruppo avrebbe preso di mira un’abitazione sita nella frazione di Noha, lanciando pietre e altri oggetti contro la struttura.

Le motivazioni del gesto sono tuttora al vaglio degli inquirenti, che stanno lavorando per identificare i complici e gli occupanti del secondo mezzo coinvolto nell’aggressione.