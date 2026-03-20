Galatone, auto in fiamme nella notte in via San Luca. Intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione nella notte a Galatone. Intorno alle ore 00:45, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, proveniente dal distaccamento di Gallipoli, è dovuta intervenire d’urgenza in via San Luca a causa dell’incendio di un’autovettura.

Le fiamme hanno avvolto una Fiat 600 che si trovava regolarmente parcheggiata sulla pubblica via. Il rogo ha causato danni significativi al veicolo, sprigionando una densa colonna di fumo che ha allarmato i residenti della zona.

L’intervento immediato dei caschi rossi ha permesso di circoscrivere le fiamme in breve tempo, evitando che l’incendio potesse propagarsi ad altri veicoli in sosta o alle abitazioni vicine. Una volta domato il rogo, l’intera area è stata messa in sicurezza per scongiurare ulteriori pericoli a persone o cose.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Gallipoli. Spetterà a loro, in collaborazione con i tecnici dei Vigili del Fuoco, condurre i rilievi necessari per stabilire la natura del rogo. Al momento, le cause dell’incendio restano in fase di accertamento e non si esclude alcuna pista.