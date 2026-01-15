Gallipoli-Canosa, trasferta vietata ai tifosi ospiti. La decisione del Prefetto di Lecce

Massima allerta per l’incontro di calcio tra Gallipoli e Canosa Calcio 1948, previsto per il prossimo 18 gennaio 2026 presso lo stadio comunale “A. Bianco” di Gallipoli. Per ragioni di ordine pubblico, è stato ufficializzato il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Barletta-Andria-Trani

La decisione è maturata a seguito della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal Prefetto di Lecce, Natalino Manno, lo scorso 30 dicembre 2025.

I motivi dello stop: rivalità accesa e rischi scontri

Il provvedimento nasce da un’attenta analisi dei rischi legati alla sicurezza. Il consesso, composto dai Rappresentanti Provinciali delle Forze di Polizia, ha rilevato la sussistenza di “forti e concreti elementi di rischio”.

Alla base della restrizione c’è l’accesa rivalità tra le frange ultras delle due tifoserie. I precedenti tra Gallipoli e Canosa non sono rassicuranti: in passato, gli incontri tra le due compagini sono stati segnati da episodi di violenza verificatisi sia all’interno che all’esterno degli impianti sportivi, mettendo a dura prova la sicurezza dei cittadini e dei sostenitori pacifici.

Il provvedimento del Prefetto Natalino Manno

Non potendo escludere il rischio di gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto di Lecce ha accolto integralmente la proposta avanzata dal Questore. Il parere unanime delle Forze dell’Ordine ha portato all’adozione del provvedimento d’urgenza che prevede: