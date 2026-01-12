Notte di fuoco a Lecce, in fiamme quattro auto in Via Verona

Non accenna minimamente a placarsi il fenomeno degli incendi ad autovetture nel Salento. A essere ‘colpito’ questa volta, è stato il capoluogo

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 03:28, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono intervenute nel Comune di Lecce in via Verona, per incendio di quattro autovetture.

L’intervento da parte dei Caschi Rossi, ha fatto sì che venisse domato l’incendio e impedita la propagazione dell’incendio alle autovetture adiacenti e alle strutture circostanti, garantendo la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Sono in corso indagini da parte delle Autorità competenti per accertare le cause dell’evento.