Perde il controllo della moto e finisce fuori strada, 21enne muore sulla Nardò-Avetrana

È drammatico dover ancora scrivere che non si ferma la scia di sangue sulle strade del Salento. A fare da sfondo all’ennesimo incidente mortale di questa lunga estate è la Nardò-Avetrana. Nel tratto della provinciale 359, tra Boncore e la pista della Porsche, ha perso la vita Matteo Tarantino, 21enne di Copertino. Il ragazzo, cuoco in un lido di Porto Cesareo, stava andando a lavoro quando è avvenuta la tragedia.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il 21enne stava percorrendo il lungo rettilineo in sella alla sua moto, quando ha perso il controllo della due ruote, probabilmente dopo essersi scontrato con una Bmw X2. Dopo l’impatto violento è uscito fuori strada, la corsa contro un albero nelle campagne che si affacciano sulla carreggiata. Per il 21enne non c’è stato nulla da fare.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a chiedere aiuto, ma la macchina dei soccorsi, purtroppo, è stata inutile. Sul posto, sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro se non constatare il decesso del motociclista. Troppo gravi le ferite rimediate per poter fare qualcosa.

Presenti anche gli agenti della polizia locale di Nardò per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente stradale. Il traffico, particolarmente intenso a quell’ora per via dei tanti automobilisti diretti verso il mare, è stato deviato su strade parallele.