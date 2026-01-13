Scontro tra auto sulla Lecce-Brindisi, due donne condotte in ospedale

E’ di due donne ferite il bilancio di un nuovo incidente avvenuto sulle strade del Salento.

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:50, sulla Strada Statale 613 che da Lecce conduce a Brindisi, nei pressi del centro commerciale Mongolfiera, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate due autovetture, una Fiat Multipla e una Seat Leon.

L’auto di fabbricazione italiana si è ribaltata. All’interno del veicolo si trovava una donna di 50 anni, rimasta incastrata nell’abitacolo. La stessa è stata estratta dai Vigili del Fuoco e affidata alle cure sei sanitari del 118, che dopo le prime cure in loco, l’hanno condotta presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso.

All’interno della Leon, vi era una donna di 80 anni, soccorsa e successivamente trasportata presso l’Ospedale di Copertino in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Lecce, ai quali sono affidati i rilievi del caso e l’accertamento delle cause dell’incidente.