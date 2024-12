Incendi di auto e fuoriuscite di gas: Notte di Natale impegnativa per i Vigili del fuoco

Mentre le famiglie si riunivano per festeggiare l’arrivo del Natale, tra cenoni e veglie, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce erano in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini. Nonostante la notte della vigilia sia solitamente dedicata ai festeggiamenti, i pompieri sono intervenuti in diverse situazioni di emergenza, dimostrando ancora una volta il loro impegno .

Un pino pericolante minaccia la strada

A Lecce, poco prima delle 21.00, un pino di grandi dimensioni, situato lungo la strada Lecce-Frigole, si è inclinato pericolosamente, mettendo a rischio la sicurezza dei passanti. I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno messo in sicurezza l’albero e ripristinato la viabilità.

Incendio d’auto a Castri di Lecce

Intorno alle 22:35, le fiamme hanno avvolto un’autovettura parcheggiata a Castri di Lecce. Il fuoco, rapidamente, si è propagato ad un altro veicolo. Grazie all’intervento dei pompieri, l’incendio è stato domato prima che potesse causare danni maggiori.

Fuoriuscita di gas e ustione a Melissano

La notte è proseguita con un incidente domestico causato da un malfunzionamento del regolatore di pressione del gas GPL. La fuoriuscita ha provocato un’ustione di primo e secondo grado a un residente. La squadra del distaccamento di Gallipoli è intervenuta per mettere in sicurezza l’area e prestare i primi soccorsi al malcapitato.

Un altro incendio d’auto a Torre dell’Orso

All’alba, un nuovo incendio di autovettura ha richiesto l’intervento dei pompieri a Torre dell’Orso. Anche in questo caso, le squadre sono riuscite a domare le fiamme in breve tempo, evitando ulteriori danni.

Insomma, è stata una notte ‘movimentata’ per i Vigili del Fuoco, impegnati per proteggere le nostre case e le nostre strade, evitando ulteriori rischi per la pubblica e privata incolumità, anche in una notte speciale come quella di Natale.