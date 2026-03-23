Investita da un furgone nel Rione Santa Rosa, donna in codice rosso al “Fazzi”

Momenti di apprensione a Lecce per un grave incidente stradale avvenuto nelle scorse ore. Una donna è stata investita da un furgone per il trasporto di alimenti surgelati mentre attraversava la strada nei pressi della parrocchia locale.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto con il mezzo commerciale è stato abbastanza violento.

Il conducente del veicolo si è immediatamente fermato per prestare i primi aiuti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi in loco, per poi essere trasportata d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove si trova attualmente ricoverata in condizioni critiche.

Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per eseguire i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento. La zona è rimasta interdetta al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, con pesanti rallentamenti alla viabilità urbana.