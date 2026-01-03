Nuova tragedia sulle strade del Salento, perde la vita 59enne

E’ di un morto il tragico bilancio di un nuovo incidente avvenuto sulle strade del Salento.

Nella serata di ieri, le lancette dell’orologio avevano superato le 22.00, sulla Strada Provinciale 366 in località Alimini, secondo una prima ricostruzione, un 59enne alla guida della propria autovettura, una Fiat Idea, avrebbe perso il controllo del mezzo, uscendo fuoristrada e andando a sbattere contro un muretto a secco.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maglie, che hanno estratto il corpo dell’uomo dalle lamiere e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo, ma altro non ha potuto fare che constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause del sinistro.