Tragedia sulla Maglie-Otranto, esce fuori strada con l’auto. Perde la vita un uomo

È di un morto il bilancio di un incidente stradale avvenuto, questa mattina, sulla statale che collega Maglie a Otranto, non lontano dallo svincolo per Muro Leccese. Un tratto frequentato che si è trasformato in teatro di una tragedia silenziosa e improvvisa. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un uomo avrebbe perso il controllo dell’auto su cui viaggiava, è uscito fuori strada ed è andato a sbattere contro il guardrail. Una dinamica per cause ancora tutte da chiarire che ha segnato la tragedia.

Non appena scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la vittima, ma ogni tentativo è stato purtroppo inutile. Per l’uomo non c’era già più nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le Forze dell’Ordine, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause del sinistro in cui non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Tra le ipotesi anche quella di un malore improvviso che avrebbe colpito il guidatore mentre era al volante, facendogli perdere il controllo dell’auto. Saranno gli accertamenti a fare chiarezza.