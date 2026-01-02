Durante una lite familiare parte un colpo, ferito un uomo intervenuto per difendere una donna

Dove doveva esserci solo il “rumore” dei festeggiamenti di Capodanno, ma tra le celebrazioni per il nuovo anno si è insinuato il suono secco di uno sparo. A premere il grilletto, stando alle ricostruzioni, sarebbe stato un 41enne che, durante una lite accesa con la ex moglie, avrebbe impugnato una pistola e sparato, ferendo un uomo che aveva cercato di calmare gli animi e difendere la donna dalla violenza. È accaduto a Nardò, davanti a una palazzina diventata improvvisamente teatro di una vicenda che avrebbe potuto avere un epilogo più drammatico.

Tutto si è consumato in pochi, concitati, minuti. In base a quanto raccontato, una donna si trovava con una amica e il figlio più piccolo di sette anni a pochi passi dalla porta dell’edificio, quando si è trovata faccia a faccia con l’ex marito, un 41enne originario di Gallipoli. Con lui c’era anche il figlio maggiore, di 14 anni.

Stando ai fatti, l’uomo avrebbe cominciato a inveire contro l’ex moglie. Una discussione accesa, fatto di urla e minacce, che non sono rimaste inascoltate ai residenti. Un 51enne, che abita nella zona, sarebbe sceso in strada con l’intento di calmare gli animi e difendere la donna.

È stato in quel momento che la situazione è precipitata. Il 41enne, con alle spalle un divieto di avvicinamento, avrebbe estratto la pistola, minacciando di aprire il fuoco noncurante dei bambini e dei passanti scesi in strada. Poi il colpo: il proiettile ha raggiunto l’uomo, estraneo alla lite e coinvolto solo per il tentativo di mediazione. L’aiuto gli è costato una ferita al polpaccio e al piede destro.

Il 51enne si è accasciato a terra, sanguinante. I primi soccorsi sono arrivati dai presenti, seguiti poco dopo dall’intervento del 118, intenvenuto con una ambulanza e un’auto medica. Trasportato in codice rosso all’ospedale, è rimasto sempre cosciente e, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo lo sparo, l’autore del gesto si è dato alla fuga. Rintracciato in serata dalla polizia, è stato condotto al commissariato di Gallipoli per essere ascoltato. Sul luogo della sparatoria sono intervenuti gli agenti del commissariato di Nardò e la polizia scientifica che ha effettuato i rilievi.

Resta l’amarezza per una vicenda che poteva trasformarsi in tragedia e che riaccende i riflettori sul tema della violenza domestica e delle sue conseguenze, soprattutto quando a farne da silenziosi testimoni – e vittime indirette – sono i bambini.