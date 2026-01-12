“Nonno avvisato”, a Nardò un ciclo di incontri per tutelare gli anziani dalle truffe

Tutela degli anziani, a Nardò prosegue l’iniziativa della Polizia Locale.

Il Comando di via Crispi, infatti, in collaborazione con la Diocesi di Nardò Gallipoli, ha avviato ‘Nonno avvisato‘, un ciclo di incontri informativi con l’obiettivo di tutelare i cittadini più vulnerabili, gli anziani in modo particolare, da truffe, raggiri e furti. La necessità è quella di contrastare un fenomeno crescente, che colpisce gli anziani non solo dal punto di vista economico, ma anche emotivo e psicologico.

Il programma, concertato con la Diocesi e con il suo referente, don Salvatore Casole, prevede una serie di incontri presso tutte le parrocchie del territorio, il primo dei quali si è svolto nei giorni scorsi in cattedrale. Il secondo è in programma domani, martedì 13 gennaio, alle ore 18:30 presso la parrocchia di San Gerardo Maiella.

Durante questi appuntamenti esperti della problematica, appartenenti al Comando di Polizia Locale, illustreranno le tecniche più comuni utilizzate dai malintenzionati: dalle truffe telefoniche (come il metodo del “finto nipote”) ai falsi addetti delle utenze domestiche, fino ai pericoli del web e dei messaggi svuota-conto.

“La sicurezza non è solo una questione di sorveglianza, ma soprattutto di informazione – spiega il comandante Cosimo Tarantino – vogliamo che i nostri anziani si sentano protetti e consapevoli, sapendo esattamente cosa fare e chi chiamare in caso di dubbio. Nessuno deve essere lasciato solo, ancor meno i nostri amati nonni”.

“La cronaca, purtroppo, è ricca di episodi relativi a truffe e raggiri agli anziani – ricorda il consigliere delegato alla Polizia Locale Gabriele Mangione – e la nostra città non è estranea a questo contesto. Il vademecum e gli incontri sono molto utili, iniziative concrete per rendere più forti le politiche di prevenzione. Occorre coinvolgere direttamente gli anziani, ma anche i familiari, chi sta con loro ogni giorno, gli operatori e le reti sociali”.

La partecipazione agli incontri è gratuita. Al termine di ogni sessione viene distribuito un vademecum pratico con i numeri utili di emergenza e un decalogo di consigli per la sicurezza domestica e stradale. La cittadinanza è invitata a partecipare. Sono invitati anche familiari e caregiver, affinché possano farsi portavoce di questi messaggi di prevenzione all’interno delle famiglie