Terza rapina della giornata, assalto all’Eurospin di Trepuzzi

Una giornata che sembra non finire per i malviventi. In serata, in provincia di Lecce, si è consumata la terza rapina di oggi.

I rapinatori hanno fatto irruzione intorno alle 20 all’interno dell’Eurospin di via Papa Giovanni XXIII a Trepuzzi. Il copione è sempre lo stesso: due malviventi col volto travisato e armati di pistola si sono avvicinati con fare minaccioso alle casse per farsi consegnare quanto incassato in giornata.

Successivamente, i due hanno guadagnato l’uscita e si sono dileguati a bordo di un’auto di colore scuro.

Sul posto, poco dopo, sono arrivati i carabinieri della locale stazione il cui comando è a pochi passi dall’esercizio commerciale preso di mira dai rapinatori.

Si tratta, dicevamo, della terza rapina per la giornata di oggi, l’ennesima nel giro di una settimana. Prima questa mattina a Maglie presso la Banaca popolare di Bari, poi presso l’istituto di credito Credem di viale Marconi a Lecce.