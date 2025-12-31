Lecce-Roma, scattano le restrizioni per i tifosi capitolini

L’Epifania allo Stadio Via del Mare sarà blindata. In vista del match Lecce-Roma, in programma il 6 gennaio 2026, la Prefettura di Lecce ha adottato misure rigorose per garantire l’ordine pubblico. La decisione arriva a seguito delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che ha ravvisato un alto rischio di scontri tra le due tifoserie.

Il rischio scontri e la decisione del Casms

Nella seduta dello scorso 30 dicembre, il Casms ha analizzato la rivalità tra i sostenitori del Lecce e della Roma. Il timore di azioni violente, analogamente a quanto accaduto in passate occasioni, ha spinto le autorità a suggerire misure preventive drastiche.

Nonostante l’importanza sportiva della sfida, la priorità assoluta è stata data alla tutela della sicurezza pubblica, per evitare che la giornata di festa si trasformi in uno scenario di turbative e disordini.

Le restrizioni per Lecce-Roma

Il Prefetto di Lecce Natalino Manno, accogliendo le osservazioni del Comitato e in accordo con il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha firmato il provvedimento che prevede:

Divieto di vendita dei biglietti per tutti i residenti nella Regione Lazio.

Settore Ospiti limitato : la vendita dei tagliandi per il settore ospiti è riservata esclusivamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della A.S. Roma residenti in regioni diverse dal Lazio.

Contingente ridotto: il numero massimo di biglietti disponibili per il settore ospiti è stato fissato a 350 tagliandi.

Per i sostenitori capitolini residenti fuori dal Lazio, l’acquisto del biglietto per il settore ospiti sarà dunque subordinato al possesso della tessera del tifoso