Cade dalla scogliera e rimane bloccato: soccorso in elicottero un uomo gravemente ferito

Sarebbe potuta finire in tragedia la disavventura di un turista emiliano, in visita in Salento che ha rischiato la vita nella mattinata di oggi. L’uomo, 67enne originario di Castelfranco Emilia in provincia di Modena, si trovava sulla scogliera Punta Ristola, Santa Maria di Leuca, quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato dalla scogliera precipitando sulla parte più bassa della scogliera.

Intorno alle 11.30 di questa mattina, dunque, i Vigili del Fuoco di Tricase, insieme al personale del Reparto Speleo Alpino Fluviale e Reparto Volo Vigili del Fuoco Puglia, sono intervenuti sul posto per prestare soccorso al turista rimasto bloccato a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto è intervenuto un elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco con aero soccorritori a bordo per le operazioni di recupero.

Grazie all’intervento dei soccorritori, l’uomo è stato recuperato e subito dopo è stato trasportato presso l’ospedale di Tricase.