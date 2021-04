Ubriaco per strada offende i Carabinieri e tenta di colpirne uno: finisce nei guai

Quando è stato sorpreso dagli uomini in divisa in Piazza Primiceri a Matino non l’ha presa bene e ha reagito, prima soltanto con le parole, poi anche fatti. Solo che, alla fine, è finito nei guai. Si tratta di un 48enne, M.R. le sue iniziali, deferito in stato di libertà dai Carabinieri della stazione di Ruffano. Questi i fatti.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio legato anche al rispetto delle norme anti-covid, necessarie per frenare la curva dei contagi, hanno sorpreso in Piazza Primiceri il 48enne. Tralasciando che non doveva essere lì stando alle regole previste per Pasqua, era anche ubriaco. Così, durante il controllo ha inveito contro gli uomini della pattuglia impegnata nel servizio. Insomma, ha prima pronunciato con frasi minatorie ed offensive nei confronti dei militari. Non contento, ha tentando di colpire uno dei due. Alla fine, è stato immobilizzato e denunciato a piede libero.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto.