Battiti Live riparte in pompa magna, Fedez e Orietta Berti aprono la prima serata

L’hype era alle stelle ed il risultato è stato un vero e proprio clamore. Nella serata d’esordio di Radionorba Cornetto Battiti Live, si sono esibiti i principali artisti nazionali con la presenza di ospiti internazionali. Lo start è avvenuto alle ore 20:30, con l’ormai consolidata coppia Alan Palmieri (direttore artistico di Radionorba e del programma) ed Elisabetta Gregoracci – con la partecipazione, anche quest’anno, di Mariasole Polillo – che hanno salutato il più che mai caloroso pubblico del Castello Aragonese di Otranto. I tre hanno manifestato felicità ed allo stesso tempo emozione per ciò che si sta riuscendo a fare in questo periodo. Prima di far partire le esibizioni canore, hanno voluto ringraziare tutto lo staff (tra i quali il regista Luigi Antonini – storica firma della regia di X Factor – e la direzione esecutiva della Music Art Management di Carlo Gallo) che ha lavorato per rendere possibile la riuscita del programma in totale sicurezza. Difatti, come avvenuto lo scorso anno, i posti per il pubblico sono stati limitati ed hanno attuato delle misure che potessero permettere agli artisti di esibirsi “on the road” in 15 città pugliesi (3 in ogni puntata).

La manifestazione andrà in onda in diretta per 5 puntate (25, 27, 29 giugno, 1 e 3 luglio) su Telenorba, Radionorba e Radionorba TV, con in più un “best of” intitolato Battiti Live Compilation, e da metà luglio in differita su Italia 1, Italia 2 e Mediaset Extra (con rinnovo della partnership tra Radionorba e Mediaset sino al 2023).Ad aprire la serata, sono stati Fedez ed Orietta Berti con il loro ultimo successo intitolato “mille” ed hanno riscaldato la già bollente atmosfera del palco di Otranto.

Le esibizioni “on the road” sono state quelle di Colapesce e Dimartino con la loro “Musica leggerissima” direttamente da Polignano a Mare, poi è toccato ad Alessandra Amoroso direttamente dalla “sua” Lecce, che si è detta molto felice e soddisfatta di aver potuto esibirsi nella sua terra. L’ultima esibizione “on the road” è spettata a Noemi in diretta da Fasano.

C’è stato spazio anche per l’esibizione del corpo di ballo guidato da Federica Posca, con la partecipazione, tra gli altri, di Tommaso Stanzani (ballerino del cast di Amici 2021).

Nella serata di ieri si è potuto avere il piacere di avere come ospite internazionale Dotan che si è esibito con “mercy”.

Inoltre, si sono esibiti anche gli idoli di tutta la Generazione Z, Sangiovanni e Deddy.

Non ci resta che seguire le restanti 4 puntate per continuare ad assimilare delle good vibes che, mai come in questo periodo, sono di fondamentale importanza.