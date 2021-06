Estate a ritmo di musica, è online il nuovo video di Dj Cresh “Allegro Destino”

Sole, mare e balli a ritmo di musica. È questa la ricetta perfetta per l’estate salentina accompagnata dalle giuste canzoni per dare movimento ai pomeriggi in spiaggia. È online il nuovo singolo di Dj Cresh, intitolato Allegro Destino.

Il brano che ha già superato le 20mila visualizzazioni su Youtube, è la canzone perfetta per accompagnare le calde estati del 2021. Tra ritmi latini e musiche quasi cubane, Allegro destino non potrà non farvi ballare, ovunque voi siate.

Allegro Destino è la versione italiana di Allegro Ventigo, musica e testo originali di Dan Balan, mentre il testo della versione italiana è curato da Dj Cresh e Ilaria Greco.