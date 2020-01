Uggiano, Piano Urbanistico rigettato e zona P.I.P. sovradimensionata. Sisinni: “Un danno per i cittadini”

Un danno per i cittadini che chiuderebbe, non positivamente, il 2019. È stata la Giunta Regionale, con la delibera n. 2079 del 18/11/2019, a rigettare il “Piano Urbanistico Generale” del Comune di Uggiano La Chiesa, attestandone la non compatibilità con la Legge Regionale 20/2001 e con il Documento Regionale di Assetto Generale. A farlo sapere in una nota è il gruppo consiliare “Visione Comune”.

Una relazione di ben 45 pagine (emesso tramite il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 16/12/2019) che metterebbe un punto fermo: le valutazioni parametriche sarebbero abbondantemente sovradimensionate. E non è mancata, dunque, la denuncia da parte del gruppo consiliare guidato dal Consigliere comunale Vincenzo Sisinni. “Questo comporterà un conseguente ridimensionamento delle nuove zone edificabili già sottoposte a tassazione Imu, recando un danno ai cittadini”.

Ma non basta. Oltre al ridimensionamento delle zone edificabili, è stato rilevato “come anche il settore produttivo con riferimento alla zona P.I.P. risulti essere sovradimensionato rispetto al numero dei residenti ed al reale fabbisogno della popolazione”.

“Emerge ancora una volta – chiude il consigliere comunale Vincenzo Sisinni, capogruppo di “Visione Comune” – l’incapacità dell’Amministrazione Piconese nel gestire la cosa pubblica, in particolare l’elaborazione disastrosa del Piano Urbanistico Generale di cui lui stesso detiene la delega. Il Primo cittadino, venuto a conoscenza della non compatibilità del P.u.g. già dal mese di novembre, avrebbe potuto sospendere il pagamento dell’Imu sui nuovi terreni edificabili, preservando il comune da eventuali richieste di rimborso, tutelando i cittadini e l’interesse generale del paese”.