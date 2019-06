Tra Turchia e Sudamerica: il mercato del Lecce spazia in tutto il globo

Mai come quest’anno è un Lecce intercontinentale. Il calciomercato dei giallorossi, freschi di ritorno in Serie A dopo sette, lunghi ed estenuanti anni, spazia in tutto il mondo, con voci di mercato che si rincorrono non solo dall’Italia, ma anche fino al Sudamerica, passando per la frontiera turca.

Con il colombiano Brayan Vera Ramirez si è aperta ufficialmente la sessione dei “nuovi arrivi”: il 20enne, terzino, si è messo in mostra soprattutto nell’ultimo Mondiale Under 20, convincendo Meluso e la dirigenza tutta a scommettere su di lui, alla sua prima esperienza europea.

Ma il Sudamerica è fucina di campioni e talenti ed è proprio lì che il mercato giallorosso punta a ramificarsi. Scritto già qualche giorno fa dell’interesse del Lecce per l’esperto difensore argentino Matias Silvestre. Ormai da anni stabilmente in Italia, Silvestre avrebbe rifiutato la proposta del Boca Juniors, squadra nella quale è cresciuto, per continuare a dire la sua nel Massimo Campionato italiano e Lecce sarebbe tra le destinazioni in cima ai desideri.

Ma radiomercato accosta alla società giallorossa anche il nome di Jose Cifuentes, centrocampista ecuadoriano, astro nascente, anche lui in vetrina nel Mondiale Under 20, dove è stato tra i più utilizzati nella selecìon dell’Ecuador. Classe 1999, è tra i profili più interessanti, tanto da aver richiamato anche le attenzioni di Genoa e Bologna.

Il suo ruolo? Centrale basso del centrocampo, davanti alla difesa, ma è stato impiegato anche mediano classico. Insomma, giovane, promettente e duttile.

Portarlo nel Salento non sarà semplice, soprattutto perché è in scadenza di contratto e la concorrenza, anche in Italia, non manca di certo. Sul giovane hanno messo gli occhi Genoa e Bologna e diversi club spagnoli, tutti di massima serie.

Rotte turche

Ma Mauro Meluso guarda con attenzione anche ai campionati mediorientali, focalizzandosi in particolare sulla Turchia. Come riportato, e come noto, il nome caldo di questi giorni è Burak Yilmaz. Dopo giornate in cui il colpaccio sembrava potesse realizzarsi, nelle ultime ore la pista si è raffreddata, con la volontà del club di appartenenza (il Besiktas) di non volersi privare di lui? Ferma convinzione o gioco a rialzo? La giornata di lunedì sarà decisiva in questo senso: sull’esperto bomber della Nazionale turca sondaggi anche della Fiorentina.

Dicevamo, cruciale la giornata di lunedì. Con l’avvio della nuova settimana, infatti, il Direttore Sportivo proverà non solo a sciogliere ogni riserva legata a Yilmaz, ma tenterà anche di chiudere per un altro tassello pregiato della Nazionale delle “Stelle crescenti”, ossia Ertuğrul Ersoy.

Difensore del Bursaspor, 22 anni, Ersoy è già uno dei nuovi pilastri nella nazionale di Turchia, dopo la lunga trafila tra le giovanili. 37 presenze con la maglia biancoverde negli ultimi campionati. L’affare? Il Lecce vorrebbe il ragazzo a titolo definitivo, mettendo sul piatto un milione e mezzo di euro, più il dieci percento sulla eventuale futura rivendita in favore della società di provenienza.

Insomma, gran da fare in questi giorni per il DS Meluso che ora vuole imprimere l’accelerata al mercato giallorosso: la prossima settimana potrebbe regalare nomi e volti nuovi alla rosa a disposizione di mister Fabio Liverani.