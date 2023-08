Lecce-Como, le voci del post-partita. Parlano Longo, D’Aversa e Baschirotto

Vivacità, buone trame di gioco, squadra attenta e una discreta impressione in vista dell’inizio del Campionato domenica contro la Lazio. È questo che ci lascia la prima gara ufficiale dei giallorossi, che con il gol dell’esordiente Almqvist, battono il Como e di qualificano per i 16mi di finale di Coppa Italia, nei quali incontreranno, sempre al “Via del Mare”, il Parma.

Bene sin da subito i nuovi arrivati, il giovane svedese su tutti, ma è l’intera compagine ha disputato una buona partita. Da segnalare, inoltre, l’ottimo inserimento degli ex Primavera aggregati alla prima squadra, con Dorgu, che dopo 15 minuti dal fischio d’inizio ha sostituito l’infortunato Gallo servendo l’assist della marcatura.

“Penso sia stato un ottimo test per entrambi, una gara viva e tirata, con buoni ritmi nonostante il periodo. Per noi ci sono stati ottimi segnali”, ha affermato mister Moreno Longo.

“Abbiamo lavorato molto sui movimento contrapposti che fa il Lecce, che gioca con molti giocatori sulla linea della palla, cercando di non dare profondità, perché se la si dà ai giallorossi è molto pericoloso”.

“Oggi ha preso il via la stagione, la Coppa Italia è una competizione importa, che dà minutaggio e, a parte i primi minuti in cui siamo partiti contratti, è stata una buona prestazione. Su 19 tiri, però, bisogna segnare più di un gol per stare tranquilli. Questa squadra ha aggredito per 95 minuti e anche su questo c’è un po’ da migliorare, ma va fatto un plauso ai calciatori e ai tifosi perché veder tante persone in una sfida di Coppa Italia non è da tutti”, sono state le parole di mister Roberto D’Aversa.

“Rafia e Gonzalez preferiscono aggredire davanti che correre indietro, Juan deve avere un po’ più di equilibrio sotto questo punto di vista. Bisogna anche leggere meglio la partita. Per quel che riguarda il mercato abbiamo le idee chiare e la società sa cosa fare.

Rafia deve essere più veloce nel far ripartire gli attaccanti, ha qualità importanti, ma sotto altri aspetti deve migliorare.

Dorgu ha esordito dopo un quarto d’ora, ma non esistono i regali e se un allenatore lo fa giocare per la prima volta dopo un quarto d’ora vuol dire che ha qualità importanti. Ma tutti i Primavera sono entrati bene. Strefezza ha fatto una buona gara nonostante stia imparando a giocare in un nuovo ruolo.

Per quel che riguarda Gallo faremo domani un esame, ma il dottore mi ha detto che non dovrebbe essere nulla di grave.

Banda ha qualità importanti, può diventare un giocatore top, deve migliorare il tiro e ragionare di più quando arriva nei pressi dell’area, ma questo si può migliorare.

Per la piazza sarebbe stato meglio affrontare il Bari, ambedue mi avrebbero dato emozioni. Con il Parma abbiamo fatto un buon lavoro, ma in questo momento sono l’allenatore del Lecce, non guardo al passato e penso solo alla partita di domenica”.

“Le impressioni sono buone, giochiamo, troviamo le triangolazioni giuste, ma dobbiamo migliorare nella finalizzazione per farci trovare pronti per la Lazio”, ha dichiarato infine, Federico Baschirotto

“In fase difensiva l’allenatore, come l’anno scorso, chiede attenzione e ciò che c’è di buono bisogna portarlo avanti. Dobbiamo seguire il mister in allenamento e cercare di realizzare in partita quello che ci dice.

In tutta la mia carriera ho lottato con i pregiudizi, sono pronto a dimostrare ancora che posso continuare a giocare in questa categoria e rifare un nuovo miracolo.

Mi trovo bene con Pongracic, poi, all’inizio dell’anno scorso eravamo io e lui la coppia centrale, ci conosciamo e lavoriamo bene in campo insieme”.

Intanto novità in arrivo sul fronte mercato, i giallorossi, infatti hanno raggiunto l’accordo con il calciatore del Valenciennes, Mohamed Kaba che oggi sarà a Lecce per sottoporsi alle visite mediche.Per quel che riguarda Gallo, invece, l’esterno ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra che sarà valutato nelle prossime ore.Gli allenamenti riprenderanno nel pomeriggio di martedì 15 agosto.