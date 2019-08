Il nuovo Lecce nel nuovo “Via del Mare”, le probabili formazioni del match contro la Salernitana

L’attesa è finita, il nuovo Lecce (e il nuovo “Via del Mare”) sono pronti a svelarsi. Debutto ufficiale in stagione per i giallorossi che, spinti da un incredibile ondata di entusiasmo dopo il ritorno in Serie A, questa sera giocheranno la prima gara stagionale per la Coppa Italia TIM.

Avversario di turno sarà la Salernitana, formazione affrontata lo scorso anno in B (vittoria e pareggio il bilancio in favore dei salentini), oggi allenata dall’ex tecnico dei miracoli Giampiero Ventura. A una settimana dall’esordio in campionato a “San Siro” contro l’Inter, insomma, per Lucioni&Co. quello di stasera sarà un test più che probante dopo il periodo di preparazione estiva.

C’è tanta attesa nella piazza (che ha risposto alla grande, sugli spalti stasera circa 12mila spettatori) per vedere all’opera i nuovi arrivati dal mercato, all’interno dello stadio appena rimesso a nuovo.

Difficile, oggi, leggere nella mente di Liverani quali possano essere le prime pedine titolari. C’è da fare i conti con qualche defezione, mentre qualcuno che ha recuperato non sarà rischiato in vista dell’imminente debutto in A. Negli ultimi giorni, in particolare, si sono allenati in differenziato Mancosu, Meccariello e il lungo degente Fiamozzi. Shakhov e Benzar sono tornati in gruppo nelle ultime, ma Liverani ha già spiegato che non verranno gettati nella mischia.

E allora, Gabriel farà il suo debutto in giallorosso coadiuvato in difesa dagli esperti centrali Lucioni e Rossettini, mentre i terzini saranno Calderoni da una parte e Rispoli dall’altra; Tachtsidis si posizionerà in regia, affiancato da Majer e Petriccione, mentre in avanti Falco alle spalle di Lapadula e La Mantia. Ad ogni modo, non si esclude l’impiego di un inedito 3-5-2 vista la situazione di emergenza. Molto difficile vedere in campo l’ultimo arrivato Diego Farias.

In casa granata, invece, Ventura confermerà gran parte della formazione che una settimana fa ha eliminato dalla competizione i Catanzaro. Micai in porta, Karo, Jaroszyński, Billong e Di Tacchio in difesa, per la linea mediana spazio a Firenze, Kiyine, Maistro e Giannetti, mentre i terminali offensivi potrebbero essere Lombardi e Jallow.

Insomma, è tutto pronto: il match sarà diretto dal sig. Eugenio Abbatista della Sezione di Molfetta, con calcio d’inizio alle ore 20.45.