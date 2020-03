Serie A, ecco il piano per ripartire: allenamenti dal 4 aprile, partite da maggio

“Non portare a termine il campionato? Ipotesi mai presa in considerazione e da scongiurare”. Questo, in sintesi, il pensiero di Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, impegnato in questi giorni a studiare come e quando concludere i vari campionati di calcio, soprattutto quella della Serie A.

Un groviglio non indifferente di interessi sanitari, sportivi ed economici in cui trovare il bandolo della matassa. Il massimo campionato è fermo alla 26^ giornata (ma molte squadra hanno ancora da recuperare il 24esimo turno) e, calendario alla mano, restano da giocare undici partite (dodici per alcune compagini), oltre alla fase finale di Coppa Italia, Champion’s ed Europa League.

Mentre il Paese, quindi, si appresta a vivere i giorni di picco del contagio da coronovirus – con la Serie A non esente con decine di casi sparsi tra Juventus, Sampdoria, Fiorentina e Verona – i vertici del calcio pensano all’immediato futuro.

Ufficialmente, ad oggi, è fermo fino al 3 aprile, ma la sospensione è pronta ad essere prorogata.

Tutte le squadre di Serie A sono ferme, rinchiuse in casa, in attesa di ritrovarsi sul campo. Nelle ultime ore c’è stata inaccessa discussione sulla ripresa (e relative modalità) degli allenamenti: c’è chi vorrebbe riprendere già lunedì, ma Assocalciatori e medici sono contrari. Alla data del 23 marzo si è ri-aggiornato anche il Lecce, in attesa di sviluppi.

Sviluppi che potrebbero arrivare già domani, quando l’Assemblea della Lega calcio potrebbe fissare la data di ripresa delle sedute il prossimo 4 aprile. Una data unica per tutti che permetterebbe uniformità d’azione.

Allenamenti in vista di una conclusione del campionato in estate. Ma quando? Con lo slittamento generale delle attività – e con il rinvio degli Europei nel 2021 – si ragiona sulla ripresa delle partite ad inizio maggio (domenica 3 maggio è la data più ottimistica), concludendo la stagione il 30 giugno.

Naturalmente, più slitterà la data di ripresa, più si allungherà il termine per la fine del campionato che, così, potrebbe arrivare anche a metà luglio (con tutto quello che i contratti di molti giocatori in scadenza comporta.