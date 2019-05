Notte di festa per le via della città: Lecce riabbraccia la Serie A. Giocatori al compleanno del Presidente

Una gioia che ha invaso e perverso un interno popolo. E’ stato un sabato sera di gioia e di festa quello vissuto a Lecce: il ritorno in Serie A della squadra giallorossa dopo sette anni è stato festeggiato come meritava: fiumi di gente per le vie del centro, bolgia nell’ombelico di Piazza Sant’Oronzo, giocatori portati in trionfo.

Subito dopo il triplice fischio finale della gara vinta contro lo Spezia – e dopo le colorite esultanze nello spogliatoio del “Via del Mare” – la festa di tutti si è spostata in città. Traffico a tratti in titl, ma era preventivatile: ha comunque retto bene il piano allestito dal Comune che prevedeva, anche, il transennamento e lo svuotamento totale della fontana di Piazza Mazzini, e un lungo cordone a protezione per evitare l’accesso nell’Anfiteatro romano.

Ma nonostante questo la festa è stata piena: case e vetrine si sono tinte di giallorosso, piccoli tavoli ambulanti hanno permesso a tanti di acquistare qualche gadget, per le vie del centro cori, strombazzate, urla di gioia, qualche fumogeno qua e là, ma soprattutto una marea umana che ha colorato il capoluogo barocco.

Nel frattempo la squadra si è concessa il tour cittadino a bordo del tradizionale pullman scoperto senza, però, passare da Piazza Sant’Oronzo: un’altra tradizione che quest’anno è stata messa da parte. E allora ai piedi della Colonna la scena se la sono presa tutta gli Ultras: al loro arrivo fumogeni, petardi, fuochi d’artificio e decine di cori intonati praticamente da tutti.

Fino a notte fonda nei pub e pizzerie si è ballato e cantato, mentre le strade venivano ripulite da vetri e lattine in tempi record.

La squadra, terminato il giro d’onore, si è ritrovata a cena per festeggiare anche il compleanno del Presidente Sticchi Damiani: le 44 candeline sono state spente su un torta a forma di A interamente giallorossa,