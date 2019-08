Liverani carica l’ambiente per Lecce-Salernitana: “Avremo sempre voglia di lottare”

E’ finalmente vigilia in casa Lecce. Domani sera la squadra giallorossa, reduce da una splendida doppia promozione che in appena due stagioni l’ha portata dalle paludi della Lega Pro al paradiso della Serie A, farà il suo nuovo debutto ufficiale, a una settimana dal via al prossimo campionato.

Per il Terzo Turno di Coppa Italia TIM i giallorossi, ricchi di speranze e volti nuovi, riceveranno nel “Via del Mare” appena rammodernato, la Salernitana di mister Giampiero Ventura. A distanza di tre settimane dall’ultima amichevole vinta contro il Frosinone, la comitiva guidata da Fabio Liverani (che nel frattempo ha lavorato sodo sugli aspetti tecnico-tattici) è così pronta alla “prima” ufficiale in stagione, contro un’avversaria di categoria inferiore che però è già ben rodata.

Le parole di Liverani

Vigilia impotante, insomma, per Liverani che nel pomeriggio ha incontrato la stampa per la tradizionale conferenza pre-partita. “Domani è il primo impegno ufficiale e per questo motivo – ha spiegato il tecnico – c’è della curiosità per vedere da che punto ripartiamo, anche se in Coppa Italia hai delle difficoltà a capire quello che sarà. Nella gara di domani, specialmente ad agosto, non ci saranno grosse differenze tra noi e la Salernitana. Domani saranno sicuramente fuori Meccariello, Fiamozzi, Mancosu, Benzar e Shakhov”.

Parole chiare quelle di Liverani che si sofferma sopratutto su un concetto chiaro: non dovranno mai mancare l’entusiasmo e la voglia di fare in casa dei giallorossi.

Sfoltire la rosa

L’allenatore del Lecce si è anche intrattenuto sul discorso rosa e anche qui è stato molto netto: dopo l’arrivo Diego Farias si dovrà passare allo sfoltimento della rosa. Troppi i giocatori a disposizione di Liverani che non rientrano nel progetto finalizzato alla salvezza del Lecce in Serie A. Per la punta di peso in attacco si vedrà, anche se quella di Choupo Moting è più di una suggestione.

Capitolo stadio e tifosi

C’è tanta attesa per ammirare il “Via del Mare” oggetto in queste ultime settimane di un pesante restyling (ancora da ultimare del tutto). Anche per questo la prevendita dei biglietti per la gara di Coppa viaggia a gonfie vele e sugli spalti dell’impianto ci saranno oltre 10mila spettatori.

I convocati

Per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia, il tecnico Liverani ha convocato 24 giocatori:

2 Riccardi

3 Vera

4 Petriccione

5 Lucioni

7 Haye

9 Lapadula

10 Falco

13 Rossettini

14 Dumancic

17 Farias

18 Pierno

19 La Mantia

20 Dubickas

21 Gabriel

22 Vigorito

23 Tabanelli

25 Gallo

27 Calderoni

29 Rispoli

37 Majer

39 Dell’Orco

75 Felici

77 Tachtsidis

95 Bleve