Serie A, la Lega riunisce i presidenti: “finiremo il campionato”

E’ tempo di riflessioni e decisioni per tutti in questi giorni di stop forzato. Mentre la politica si appresta a varare le misure economiche urgenti per far fronte alla chiusura delle attività commerciali, anche il mondo del calcio cerca di capire il futuro.

La Serie A, in particolare, è scossa dopo i casi accertati di positività al nuovo coronavirus di Daniele Rugani della Juventus, di Dusan Vlahovic della Fiorentina, a cui si sono aggiunti nelle ultime ore anche Cutrone, Pezzella e il fisioterapista Dainelli, e di ben cinque giocatori della Sampdoria (Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina e Thorsby, oltre ad un medico sociale), la Lega ha riunito nella giornata di ieri – in video conferenza – i presidenti delle venti squadre.

C’era, e c’è, da studiare se e come il campionato potrà concludersi e, soprattutto, in che tempi. Ad oggi le attività agonistiche sono sospese fino al 3 aprile, ma c’è da scommettere che, purtroppo, i casi di contagio tra le squadre ritarderanno di molto la ripresa delle gare.

Una cosa, però, resta certa: “la posizione della Lega Serie A – si legge in un comunicato – condivisa con i Club e seguita da tutte le altre Leghe europee, resta quella di terminare l’attività sportiva concludendo nei prossimi mesi i campionati nazionali, riprendendoli quando le condizioni sanitarie lo permetteranno“.

Scongiurata, quindi, al momento l’ipotesi di una brusca interruzione del torneo congelando la classifica attuale. L’intenzione, si ribadisce, è di far disputare le sfide previste dal calendario.

“A tal fine – prosegue la nota della Lega – sono stati costituiti alcuni gruppi di lavoro che si dedicheranno ad affrontare l’emergenza coronavirus. I tavoli di lavoro, che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Società, riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le Società e per la stessa Lega Serie A”.

Il più grande interrogativo però riguarda le tempistiche. Difficile prevedere oggi quando l’emergenza rientrerà. Verosimilmente il campionato, quadro riprenderà, lo farà ancora a porte chiuse, ma oggi tutti si chiedono quando dovranno concludersi i vari campionati. La UEFA è al passo di posticipare di un anno l’Europeo e questa mossa potrebbe alleggerire, e non molto, il tutto.

Il campionato, infatti, non potrà essere concluso entro fine maggio e, con lo slittamento della competizione delle Nazionali, potrà protrarsi fino a fine giugno (chissà anche luglio). Martedì 23 marzo, quando è stato convocato un nuovo Consiglio Federale Straordinario, se ne potrà sapere di più.