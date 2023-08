Contro la Lazio primo impegno in campionato per i giallorossi, parla mister D’Aversa. I convocati

Ci sarò Gallo che ha recuperato, anche se difficilmente giocherà dall’inizio, quindi, esordio nel Torneo per l’ex Primavera Dorgu che ha ben figurato nella sfida di Coppa Italia con il Como; Kristovic, visto che l’allenatore lo ha avuto a disposizione solo dalla serata di ieri, non figura nell’elenco, però c’è il nuovo arrivato Kaba, ma lo schieramento inziale, corsia sinistra di difesa a parte, dovrebbe essere lo stesso visto all’opera contro gli uomini di Moreno Longo.

Poco più di 24 ore e il Lecce scenderà in campo sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella prima partita del Campionato di Serie A 2023/2024, che lo vedrà opposto alla Lazio.

“I ragazzi arrivano con una condizione ottimale, domani sarà una partita impegnativa con una squadra come la Lazio, Gallo è recuperato al 100% e potrebbe partire dall’inizio. Kaba potrebbe giocare, è fisicamente pronto”, ha affermato mister Roberto D’Aversa nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Nella costruzione i biancocelesti fanno molto possesso palla soprattutto a centrocampo, quindi, essere più aggressivi sulla mediana potrebbe essere un’opzione utilizzabile.

Il fatto di giocare davanti a 30mila spettatori sarà uno stimolo in più, ma noi dovremo essere bravi a farli entusiasmare. La Lazio conosce bene i dettami dell’allenatore, ma noi dobbiamo avere volontà e determinazione per metterli in difficoltà.

Per quel che riguarda le punte siamo numericamente a posto. Voerkerling si allena con noi, è a disposizione ed è un nostro calciatore.

Conosciamo l’importanza che aveva Milinkovic Savic, però c’è un calciatore simile come Vecino, ma sono tante le qualità che questa squadra ha in rosa.

Ci sono calciatori che per eccesso di generosità si stancano e fanno mancare equilibrio e devono migliorare l’aspetto della gestione, ma questo accadrà con il lavoro”.

I convocati

Intanto, il tecnico per la sfida con i capitolini ha convocato 27 calciatori, questo l’elenco:

Portieri

Borbei, Bracolini, Falcone

Difensori

Baschirotto, Dermaku, Dorgu, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pongracic, Smajilovic

Centrocampisti

Berisha, Blin, Gonzalez, Helgason, Kaba, Listkowski, Maleh, Rafia, Ramadani

Attaccanti

Almqvist, Banda, Burnete, Corfitze, Di Francesco, Strefezza, Voerkerling.