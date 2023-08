Lecce-Lazio, la prima di Campionato già sold out

Si ricomincia da dove si era finito, con il tutto esaurito!!! A una settimana esatta dall’inizio del Campionato, che vedrà il Lecce scendere sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida contro la Lazio di mister Maurizio Sarri, si registra già il tutto esaurito.

Un ricco, ricchissimo aperitivo c’è stato già sabato alle 20.35, quando si è registrato il record di abbonamenti nella storia del sodalizio giallorosso, 19.949 per la precisione. Ieri, poi, l’antipasto, con quasi 15mila persone ad assistere alla prima uscita ufficiale della compagine del nuovo tecnico Roberto D’Aversa, nella partita di Coppa Italia contro il Como. Tanti per una domenica agostana, con moltissimi eventi sparsi per tutto il territorio salentino.

Alla luce del sold out, quindi, la società di “Via Colonnello Costura”, ha deciso di mettere in vendita ulteriori 2.500 tagliandi a ridotta visibilità, a partire dalle ore 16.00 di mercoledì 16agosto.

È doveroso ricordare, inoltre, che fino alle ore 20.00 di venerdì 18 agosto, sarà possibile acquistare gli abbonamenti per la stagione 2023/2024 e che, dalle ore 20.30 dello stesso giorno, saranno messi in vendita gli eventuali posti disponibili residuati dalla campagna abbonamenti.

I biglietti potranno essere acquistati presso i punti vendita abilitati ed online al link uslecce.vivaticket.it.