D’Aversa, “Non dimentichiamo il percorso fatto e proviamo a migliorare”. I convocati per la gara di Genova

Dunque, queste le ultime per la sfida Genoa-Lecce comunicate da Mister D’Aversa in occasione della tradizionale conferenza stampa del sabato. Mancherà capitan Strefezza, non convocato in vista dell’imminente passaggio al Como (con lui la società si è lasciata in ottimi rapporti, senza alcuna polemica e mai ce ne sono state), così come Touba che nonostante abbia terminato la sua avventura in Coppa d’Africa, rientrerà nel Salento forse domani. Per quel che riguarda Rafia e Banda, fanno parte dell’elenco, ma se il primo si è allenato con il gruppo, l’esterno raggiungerà i compagni direttamente a Genova, ma sono legate a un filo sottile, sottilissimo le possibilità che possano partire dall’inizio

Poco meno di 24 ore e i giallorossi di mister Roberto D’Aversa scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Marassi”, nella sfida che li vedrà opposti al Genoa, terza gara del girone di ritorno.

“La squadra che affrontiamo domani, in casa ha un atteggiamento aggressivo, perché ha un pubblico caldo come il nostro e sarà un impegno difficoltoso. Bisogna ragionare sulle nostre qualità, questo è un campionato equilibrato ed è necessario pensare al percorso che si è fatto, migliorando alcuni aspetti”, ha affermato il tecnico alla vigilia

“Rafia si è allenato con noi, Banda ci raggiungerà a Genova, è impensabile che possano partire dall’inizio, anche se sono stati seguiti; per quanto riguarda la formazione di domani, mancherà il capitano, ma abbiamo quattro esterni di cui uno si può adattare e nasce in quel ruolo.

Gonzalez tra i centrocampisti è quello che ha le caratteristiche più offensive, ma anche Rafia e Blin le hanno. Gonzalez lo vediamo come un giocatore affermato, ma due anni fa giocava in Primavera ed è normale che abbia alti e bassi.

Credo che il risultato della partita sia conseguenza del lavoro settimanale, sotto il punto di vista dell’atteggiamento non posso rimproverare nulla. Bisogna avere più cattiveria e per fare punti si deve migliorare sotto quell’aspetto e su quello della lucidità”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 23 calciatori per la sfida con i grifoni, questo l’elenco

Portieri

Bracolini, Falcone, Samoja

Difensori

Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Gonzalez, Kaba, Oudin, Rafia, Ramadani

Attaccanti

Amqvist, Banda, Krstovic, Piccoli, Piertotti, Sansone, Strefezza.