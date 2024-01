Nel lunch match della domenica i giallorossi sfidano la Lazio, parla D’Aversa. I convocati

Mancheranno come sempre i nazionali impegnati in Coppa d’Africa e con loro anche Sansoneancora alle prese con problemi fisici, per il resto sono tutti abili e arruolati.

Poco meno di 24 ore e prenderà il via il girone di ritorno del Lecce che vedrà impegnati i ragazzi di D’Aversa di scena allo stadio “Olimpico” di Roma nella sfida che li vedrà opposti alla Lazio.

“Siamo due squadre che lavorano molto sulle catene, in nostro atteggiamento dipenderà anche da loro, palleggiano molto e dovremo limitare questo, portando pressione in mediana”, ha affermato l’allenatore alla vigilia della partita.

“Almqvist ha migliorato la condizione fisica e sicuramente potrebbe partire dall’inizio. La forma cresce con l’aumento dei minuti giocati

Bisognerà concedere il meno possibile e stare attenti, affrontiamo una squadra che viene da quattro vittorie di fila, giocheranno in casa e ci sarà un pubblico entusiasta e dovremo mantenere l’equilibrio.

Prima o poi le gare difficili bisogna affrontarle, partiamo nel girone di ritorno come fatto all’andata, ci sono assenza, ma queste sono un’opportunità per chi gioca meno. Dovremo finalizzare al meglio le occasioni da gol.

Bisogna lavorare sulle lacune, ma quando si affronta una partita come questa bisogna ragionare su ciò che va bene, farlo su le cose che negative, lo ripeto, non porta a nulla”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 21 calciatori per la sfida con i biancocelesti, questo l’elenco

Portieri

Bracolini, Falcone, Samoja

Difensori

Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajlovic, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Gonzalez, Kaba, Oudin, Ramadani,

Attaccanti

Amqvist, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Strefezza.