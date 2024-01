Verso Lecce-Cagliari, le parole di D’Aversa. I convocati

Mancheranno solo i nazionali impegnati nella Coppa d’Africa, per il resto, dopo torna Almqvist, anche se sarà improbabile che parta dal primo minuto. Tra i convocati c’è anche Pongracic che in settimana ha svolto solo un allenamento con il gruppo, quindi, anche lui sarà difficile vederlo dall’inizio.

Poco più di 24 ore e i giallorossi di mister Roberto D’Aversa saranno impegnati nella sfida – ultima del girone di andata – che li vedrà opposti al Cagliari.

“Almqvist tutta la settimana si è allenato con la squadra, mentre Pongracic ha fatto sempre personalizzato e ha ripreso solo oggi ad allenarsi con il gruppo”, ha affermato l’allenatore alla vigilia della partita.

“Saremo di fronte a una squadra che non adotta un unico sistema di gioco, domani saranno importanti l’aspetto mentale e la determinazione. A Bergamo dopo aver subito il gol abbiamo fatto un’ottima gara, l’atteggiamento dovrà essere lo stesso domani e la determinazione dovrà fare la differenza e non per fare il record di punti all’andata, bensì per avvicinarci quanto prima al nostro obiettivo.

Devo sempre ragionare sulla prestazione e Krstovic a Bergamo ha creato occasioni, è chiaro che gli attaccanti vivono per il gol, ma anche Piccoli e Oudin hanno avuto le opportunità per andare in gol, ma puntualizzare su un solo giocatore prima di una partita così importante non porta a nulla.

Claudio Ranieri per noi giovani è un esempio e non solo dal punto di vista tecnico, è anche il simbolo dell’eleganza e bisogna prendere spunto da lui sotto ogni aspetto.

In questo momento siamo in emergenza e ci ritroviamo a giocare una partita importantissima, ma è chiaro che ci dovrà essere un ambiente compatto e unito. Il supporto dei tifosi sarà importantissimo.

Il nostro pubblico si sente nonostante lo stadio abbia la pista di atletica, penso che se non ci fosse sarebbe ancora più fragoroso. Sin dal primo giorno i supporter hanno dimostrato vicinanza anche a livello numerico, a maggior ragione domani sarà ancora più importante il loro sostegno, perché siamo in emergenza e con il loro aiuto possiamo fare la differenza.

Kaba è un po’ diverso dagli altri, l’aspetto fisico è molto importante per le sue prestazioni, lui si è sempre messo a disposizione e deve continuare a lavorare perché non bisogna mai sentirsi appagati.

Il Cagliari sotto l’aspetto tattico ha variato spesso il modulo, i ragazzi dovranno essere bravi a leggere la gara, detto questo gioca molto in verticale e sfrutta i colpitori di testa, spesso e volentieri crossa e tende a farti allungare, dovremo essere bravi a essere compatti. L’andamento dell’incontro dipende anche dall’atteggiamo che sceglieranno di avere con noi”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 22 calciatori per la sfida con gli isolani, questo l’elenco

Portieri

Bracolini, Falcone, Samoja

Difensori

Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajlovic, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Faticanti, Gonzalez, Kaba, Oudin, Ramadani,

Attaccanti

Amqvist, Krstovic, Listkowski, Piccoli, Strefezza.