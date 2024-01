“Contro la Juve con coraggio, determinazione e intensità”, parla D’Aversa. I convocati

Mancheranno solo i nazionali impegnati in Coppa d’Africa, per il resto sono tutti convocati, compreso Sansone e il nuovo arrivato Pierotti che, però, difficilmente scenderanno in campo dall’inizio, sulla destra, quindi, è prevista la conferma di Oudin.

Ancora poche ore e i giallorossi di mister Roberto D’Aversa, scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti alla Juventus.

“Cercheremo di affrontare la Juve come nel girone d’andata, dove abbiamo concesso poco, il Campionato sta dimostrando che la ‘signora’ è una squadra forte. Bisognerà andare in campo con coraggio, determinazione e intensità”, ha affermato l’allenatore nella consueta conferenza stampa pre-gara

“Pierotti si è presentato abbastanza bene, è strutturato, ha gamba, può ricoprire diversi ruoli, è stato utilizzato da esterno destro, ma sapete che a me piace giocare con gli esterni invertiti e vedremo come giocherà in quella posizione.

L’aspetto della gara dipenderà dalla prestazione, la Juve sa fare la fase difensiva e quella d’attesa, poi, sulla bellezza della partita, spesso quella è influenzata dal risultato.

Devo dire che Krstovic sia con Atalanta, Cagliari e Lazio la prestazione l’ha fatta, devo continuare a crescere come sta facendo. Se va in campo con l’assillo di fare assolutamente gol quella situazione può venire meno.

Sansone il primo allenamento l’ha fatto mercoledì e bisogna ragionare sul minutaggio. In questo momento abbiamo recuperato gli esterni e Oudin da quando lo sto utilizzando in quel ruolo sta facendo bene, ma l’importante è la zona di campo che va a cercare per sfruttare le sue caratteristiche.

L’importanza del nostro pubblico la conosciamo, spinge molto, ma noi dovremo dare il 120%, sulla carta si può pensare che sia una gara proibitiva, ma nulla è certo e se avremo il giusto atteggiamento, si potrà anche ottenere un risultato positivo.

Quando si affrontano grandi squadre sotto l’aspetto mentale la vittoria può dare maggiori certezze e convinzione, ma per farlo non ci possiamo permettere di recriminare.

Gallo sta facendo ottime prestazioni, in lui vedo grandi potenzialità e penso che debba essere più presenti e non fare errori commessi in passato, mi dispiace a destra di non poter dare più minutaggio a Venuti, viste le grandi prestazioni di Gendrey entrambi i terzini stanno facendo un ottimo torneo, ma anche i difensori centrali.

Almqvist è un calciatore che in alcuni momenti sembra assente, ma che poi tira fuori grandissime giocate, anche alla fine.

Ci auguriamo che Ramadani possa segnare e dedicare il gol al figlio nato questa mattina. Era molto felice e carico e ci auguriamo che questa la possa trasmettere a tutta la squadra”.

I convocati

Intanto il tecnico ha convocato 21 calciatori per la sfida contro la compagine sabauda, questo l’elenco

Portieri

Bracolini, Falcone, Samoja

Difensori

Baschirotto, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Venuti

Centrocampisti

Berisha, Blin, Gonzalez, Kaba, Oudin, Ramadani,

Attaccanti

Amqvist, Krstovic, Piccoli, Piertotti, Sansone, Strefezza.