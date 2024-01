Allegri, Baschirotto e D’Aversa parlano nel post gara di Lecce-Juventus

C’è veramente poco da dire, ancora una volta, dopo un primo tempo sul pezzo, giocato correndo pochi pericoli, la ripresa è fatale per i giallorossi che questa volta sono letteralmente crollati nei secondi 45 minuti e a differenza di quanto avvenuto una settimana fa con la Lazio, sono stati letteralmente dominati dagli ospiti e non hanno avuto alcun cenno di reazione.

“Sono a favore delle iniziative contro il razzismo e soprattutto contro gli ignoranti, perché chi si comporta così è un ignorante!!! A Mike Maignan va tutta la mia vicinanza. Oggi è stata una partita difficile e complicata, il Lecce ha corso molto nel primo tempo, e noi abbiamo sbagliato diverse situazioni da ultimo passaggio”, ha affermato mister Massimiliano Allegri.

Il nostro è stato un cammino a volte negativo che può accadere, quando ci sono situazioni difficili. Abbiamo iniziato un percorso nel 2021, lo stiamo proseguendo e ringrazio tutto il gruppo di lavoro, cerchiamo di fare tutto in silenzio, che è la cosa migliore, lavorare e cercare di vincere.

Non dico nulla a chi mi critica, mi riallaccio a una frase di Marcello Lippi, secondo cui quando si allenano Inter e Milan ci sono le critiche, ma che alla Juve sono sempre di più.

Non ci nascondiamo, dico sempre che bisogna fare il massimo, perché se si fa il massimo si possono raggiungere gli obiettivi. Se poi ci saranno squadre più brave di noi, stringeremo la mano e faremo gli applausi”.

A parlare, poi, il difensore centrale Federico Baschirotto: “Abbiamo fatto una buona partiti nei primi 60 minuti, poi abbiamo subito il gol.

Vlahovic in occasione della prima marcatura, ha preso bene il pallone e l’ha messo sotto l’incrocio, vive un periodo di forma nel quale gli va tutto bene.

Adesso bisogna ripartire da zero e da quanto di buono abbiamo fatto fino a questo momento

Dopo lo svantaggio abbiamo perso un po’ di distanze, ma dobbiamo cercare di rialzarci lavorando in settimana, l’unica strada è il lavoro e cercheremo di percorrerla.

Con Vlahovic è stata una bella sfida, penso di averlo un po’ arginato, dobbiamo avere maggiore compattezza di squadra.

Non è facile ribaltare la gara con una squadra come la Juventus, sono attrezzati per vincere ed è difficile una volta andati sotto riuscire a segnarea”.

È stata poi la volta del tecnico dei giallorossi Roberto D’Aversa: “Nella partita di questa sera i ragazzi hanno fatto bene per 60 minuti.

In questo momento dobbiamo migliorare sotto l’aspetto mentale, perché se non si fa gol non è detto che bisogna subirlo.

L’episodio su Almqvist a velocità normale sembrava rigore, ma è inutile far polemica e se l’arbitro non è stato neanche richiamato al Var non sarà stato penalty.

Non ci deve essere frustrazione, conosciamo il nostro obiettivo e indipendentemente dagli avversari bisogna fare più punti possibili.

Domenica contro il Genoa bisognerà aspettarsi il Lecce che sin dalla prima di Campionato spinge e va in attacco, è necessario avere fiducia nei confronti di questi ragazzi che hanno fatto 21 punti, dispiace perdere così, ma ci sono anche glia avversari e dobbiamo continuare a lavorare.

L’assenza di Strefezza e il suo mancato impiego è stata una scelta tecnica, dopo il primo gol si è persa compattezza e abbiamo perso lo smalto che abbiamo avuto nei primi sessanta minuti”.

Gli allenamenti in vista della trasferta di Genova riperderanno martedì pomeriggio presso l’Acaya Golf Resort.