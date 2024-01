Lecce-Juventus 0-3, ancora una ripresa da dimenticare per i giallorossi. Vlahovic e Bremer li puniscono

Termina 3-0 per la Juventus la sfida contro il Lecce. Nella ripresa i giallorossi affondano sotto i colpi di Vlahovic due volte e Bremer

Dopo la sconfitta contro la Lazio che ha inaugurato il girone di ritorno, questa sera sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, il cammino dei giallorossi nella seconda parte del torneo è ripresa dalla sfida con la Juventus.

Secondo impegno difficile nel giro di sette giorni per la compagine salentina, chiamata ad affrontare una squadra in grandissima salute, reduce da 13 risultati utili di fila in Campionato.

In occasione della sfida con la squadra sabauda, mister Roberto D’Aversa si è visto costretto a fare a meno ancora una volta dei nazionali impegnati in Coppa d’Africa, ma ha recuperato Sansone e convocato il nuovo acquisto Santiago Pierotti, anche se entrambi non si sono visti nella formazione iniziale. L’allenatore abruzzese, quindi, ha deciso di affidarsi allo stesso undici visto all’opera allo stadio “Olimpico”, con le conferme di Almqvist e Oudin, nel ruolo di esterni offensivi.

La formazione inziale

Il Leccesi è quindi schierato con il consueto 4-3-3 con: falcone tra i apli; difesa composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo; Touba, Ramadani e Gonzalez in mediana; Almqvist, Krstovic e Oudin a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Trascorrono solo 16 secondi e la Juventus si affaccia dalle parti di Falcone. Cross di Cambiaso, tiro di Vlahovic e palla fuori. Al quinto Lecce pericoloso, batti e ribatti in area bianconera, la palla arriva a Krstovic che dal limite controlla, tira, ma la sfera va di poco a lato. All11mo Juventus a un passo dal gol. Corner per i bianconeri, Mckennie, la palla supera l’estremo dei salentini, ma Krstovic salva sulla linea. Al 12mo ancora pericolo per i giallorossi, Vlahovic riceve il pallone, controlla, scarica su Kostic che da buona posizione manda alto. Al 34mo, Szczesny si distende sul rasoterra di Gallo.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con gli stessi ventidue che hanno terminato la prima frazione.

Al quarto il colpo di testa di Miretti viene parato da Falcone. All’ottavo Vlahovic gira di testa, ma la palla va fuori.

Juventus in vantaggio

Al 14mo gli ospiti vanno in vantaggio. Ripartenza bianconera, la sfera arriva a Cambiaso che tira, ma Falcone si oppone, il 27 juventino recupera palla e la mette in mezzo dove Vlahovic con una mezza girata riesce a metterla dove l’estremo dei salentini non può arrivare.

Raddoppio bianconero

Al 22mo arriva il secondo gol dei bianconeri. Nuovo contropiede degli uomini di Allegri, Kostic tira sul secondo palo, la sfera arriva a McKennie che mette in mezzo per Vlahovic che in scivolata mette in gol a porta vuota. Per l’attaccante serbo è la seconda doppietta di fila.

Al 30mo il tiro a giro dal limite di Dorgu è facile preda di Szczesny. Al 34mo il portiere dei giallorossi para il colpo di testa di Vlahovic.

Terzo gol della Juventus

Al 40mo arriva il terzo gol per la Juventus. Punizione dalla trequarti, Bremer salta più in alto di tutti e di testa trafigge l’estremo dei salentini.

Ancora una volta la ripresa è fatale ai giallorossi. Come avvenuto con la Lazio, dopo un buon primo tempo, i giallorossi sono capitolati nei secondi 45 minuti, ma se con i biancocelesti qualche timido segno di lezione c’era stata, questa volta i salentini non sono riusciti a creare alcun pericolo alla porta avversaria e anzi, subita la prima marcatura, si sono sciolti come neve al sole, permettendo agli ospiti di dilagare. Domenica si torna in campo nella sfida contro il Genoa.

Tabellini

U.S. Lecce: 30 Falcone, 5 Pongračić, 6 Baschirotto ©, 7 Almqvist (27 st Sansone), 9 Krstović (27 st Piccoli), 10 Oudin (20 st Pierotti), 16 Gonzalez (15 st Blin), 17 Gendrey, 20 Ramadani, 25 Gallo ((20 st Dorgu), 77 Kaba. A disposizione: 21 Brancolini, 40 Samooja, 11 Sansone, 12 Venuti, 13 Dorgu, 18 Berisha, 27 Strefezza, 29 Blin, 50 Pierotti, 91 Piccoli. Allenatore: Roberto D’Aversa

Juventus F.C.: 1 Szczesny, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Danilo ©, 9 Vlahovic, 11 Kostic, 15 Yildiz (29 st Milik), 16 McKennie, 20 Miretti (11 st Weah), 27 Cambiaso (34 st Alex Sandro). A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin, 12 Alex Sandro, 14 Milik, 17 Iling-Junior, 22 Weah, 24 Rugani, 41 Nicolussi Caviglia, 41 Nonge. Allenatore: Massimiliano Allegri

Arbitro: Daniele Doveri sez. di Roma 1. Assistenti: Alessio Berti sez. di Prato – Marco Ricci sez. di Firenze IV Ufficiale: Daniele Perenzoni sez. di Rovereto VAR: Paolo Valeri sez. di Roma 2 AVAR: Rosario Abisso sez. di Palermo

Marcatori: 14 e 22 st Vlahovic (J) 40 st Bremer (J)

Note: ammoniti 22 pt McKennie spettatori 28.074 incasso 800.029,10 angoli 6-5 per il Lecce recupero 2 pt 3 st.