Lecce, a Brescia altro scontro diretto. In attacco torna Lapadula: le probabili formazioni

Obiettivo comune: allungare la striscia positiva perché contro una diretta concorrente i punti valgono doppio. Nel remake dello scontro al vertice dello scorso anno in Serie B, Brescia e Lecce tornano ad affrontarsi nel massimo campionato in un match che quest’anno ha il sapore della salvezza.

Dopo Lecce-Genoa e Spal-Brescia, anche la 16esima giornata di Serie A propone un altro incrocio pericoloso nella corsa per non retrocedere, con i giallorossi che, a differenza dello scorso campionato, precedono le rondinelle. Attenzione però: i lombardi, reduci dal fondamentale successo di una settimana fa contro la Spal e ringalluzziti dal ritorno in panchina di Eugenio Corini, hanno voglia di tirarsi fuori dalla zona-rossa, non facendo così scappare il Lecce di Liverani.

Un Lecce reduce da tre risultati utili consecutivi (5 punti nelle ultime 5 uscite), col morale sicuramente alto, ma attanagliato, anche questa settimana, da numerose assenze. Agli acciaccati Mancosu, Meccariello e Imbula, infatti, si aggiungono due squalificati di peso come Lucioni e Petriccione.

Due pedine di assoluto affidamento per mister Liverani che, però, sorride per poter tornare a puntare su bomber Lapadula e su Luca Rossettini, rientranti oggi dalla squalifica.

Le scelte di Liverani

E allora, quali le scelte del tecnico romano? Situazione pressoché bloccata in difesa, dove l’emergenza offre pochi margini di manovra, decisamente più variegato il pacchetto offensivo. Davanti a Gabriel, Dell’Orco verrà confermato nell’undici titolare, affiancato stavolta a Rossettini, mentre sulle ali confermato il duo Rispoli-Calderoni. Centrocampo da reinventare con Tachtsidis in regia, affiancato da Majer e Tabanelli, considerato anche che Shakhov è chiamato ancora a sostituire capitan Mancosu sulla trequarti. In avanti, infine, sono tutti sul pezzo, ma ad oggi pare difficile rinunciare a Gianluca Lapadula e Filippo Falco, in vantaggio sul resto dei compagni per comporre in tandem offensivo.

In casa Brescia, invece, dopo sei KO consecutivi è tornato l’entusiasmo: il reintegro in panchina di Eugenio Corini e Mario Balotelli finalmente decisivo contro la Spal hanno ridato morale alla formazione attualmente penultima in classifica.

Battere il Lecce potrebbe significare per i biancazzurri abbandonare la zona pericolosa, tornando così a respirare aria più pura. Per farlo, però, Corini deve rinunciare a Dessena (infortunato) e Cistana (squalificato), ma può contare sui recuperi di Joronen e Donnarumma. Sarà, allora, ancora 4-3-1-2 per le rondinelle con Joronen tra i pali, poker difensivo formato da Sabelli, Magnani, Chancellor e Martella, chiavi della manovra affidate a Tonali, affiancato da Bisoli e Ndoj, alle spalle delle punte uno tra Romulo e Spalek, attacco pesante con Torregrossa e Balotelli.

Brescia-Lecce aprirà questo pomeriggio la 16^ giornata di campionato: al “Rigamonti” fischio d’inizio alle ore 15, sotto la direzione arbitrale del signor Massimilano Irrati della Sezione di Pistoia. Diretta tv sui canali di Sky Sport.