Calciomercato Lecce: sfuma Rogel, prolunga Falco. E all’appello mancano ancora tre pedine

Mentre in Valgardena entra nel vivo il ritiro estivo, il Lecce continua a muoversi sul mercato. In vista del prossimo campionato di Serie A, il Direttore Sportivo Mauro Meluso sta cercando di allestire una rosa capace di giocarsi la salvezza con squadre decisamente più esperte e più pronte (economicamente).

Il lavoro del DS calabrese al momento è stato certosino, mirato, oculato e parsimonioso. Sono arrivati il portiere Gabriel, tre difensori (il centrale Rossettini e i pendolini Vera e Benzar), il centrocampista Shakhov e bomber Lapadula. Numericamente il Lecce non è sguarnito, ma è chiaro che per far fronte al tasso tecnico della Massima Serie serve ancora qualche ulteriore sforzo.

Il ritorno di Lorenzo Venuti è ormai cosa fatta (grande traffico, quindi, sulle fasce), me è in attacco che si cerco il vero colpo. Il sogno Burak Yilmaz è ancora vivo: il centravanti turco del Besiktas, capitano della sua Nazionale, non nasconde il suo desiderio di approdare in Italia, ma c’è ancora distanza tra i due club.

I sogni per l’attacco

Nelle prossime ore Meluso tenterà un nuovo affondo, sperando che sia la volta buona per mettere la parola fine ad una trattativa lunga, ma decisamente prestigiosa. Se Yilmaz non dovesse essere, la società di Via Costadura si concentrerà su altri profili dello stesso calibro, avendo stanziato una bella fetta della quota-mercato proprio per il reparto offensivo.

Nelle prossime ore, intanto, firmerà il rinnovo contrattuale Filippo Falco: per il fantasista di Pulsano, tra i principali protagonisti della scorsa stagione, prolungamento fino al 2022 con contestuale adeguamento dell’ingaggio.

Ma all’orazione potrebbe esserci anche un altro trequartista. Negli ultimi giorni, infatti, il Lecce avrebbe richiesto informazioni sull’uruguaiano Mauricio Pereyra. 29 anni, si ritrova svincolato dopo la sua esperienza di oltre 6 anni con la formazione russa del Krasnodar, con la quale ha collezionato anche 9 presenze e un gol in Europa League.

Elemento decisamente duttile perché il classe ’90 può agire non solo come trequartista, ma anche come centrocampista centrale e talvolta anche da esterno offensivo destro.

Ultimo tassello per la difesa

Ma c’è necessità anche in difesa. Nel cuore del reparto difensivo al momento si contano Lucioni, Meccariello, Rossettini e Riccardi. Ma se quest’ultimo è destinato a trovare continuità altrove – magari in B – gli altri tre devono fare i conti con l’anagrafica. Il Lecce, infatti, è alla ricerca di un altro elemento, giovane ma dalla comprovata esperienza, capace di offrire garanzie quando chiamato in causa.

Sfumata la pista Augustin Rogel che ha appena firmato con il Tolosa, resta in ballo il nome di Ertuğrul Ersoy. Difensore fuori dai piani del Bursaspor, 22 anni, Ersoy è già uno dei nuovi pilastri nella nazionale di Turchia, dopo la lunga trafila tra le giovanili. 37 presenze con la maglia biancoverde negli ultimi campionati.

Il suo arrivò, però, chiuderebbe le caselle degli extracomunitari (quindi, o lui o Yilmaz) e per questo Meluso continua a intrattenere dialoghi anche con Matias Silvestre. E non solo: ci sono anche Magnani e Goldaniga del Sassuolo.