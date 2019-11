Il Lecce col ballottaggio in avanti, Fiorentina senza Chiesa: le probabili formazioni

(grafica by Stefano Monteduro) Ancora tanti infortunati infittiscono i dubbi di Fabio Liverani, ma, allo stesso tempo, c’è la consapevolezza che questo Lecce non può porsi limiti. A una manciata di giorni dal rocambolesco pareggio casalingo contro il Cagliari, i giallorossi sono attesi questa sera dall’anticipo del saturday-night sul campo della Fiorentina di Vincenzo Montella.

Anche questa volta, come detto, saranno in tanti gli assenti, e anche di un certo peso: Meccariello, Falco, Mancosu e Majer non saranno nemmeno oggi nella distinta di gara, così come bomber Lapadula squalificato, ma proprio come dimostrato nell’ultimo turno, Lucioni&Co. possono sopperire alle assenze con il cuore e la coesione.

Ma attenzione, perché rispetto all’ultima uscita, Liverani – che tornerà a Firenze dopo la parentesi di due anni da calciatore – può tornare a contare su Kouma Babacar e, verosimilmente, l’ex di turno tornerà in campo dal 1′. I dubbi per lo staff tecnico sono tutte per l’attacco, dove c’è un ballottaggio a tre per due maglie. Farias, La Mantia e, appunto, Babacar i nomi in lizza.

Per il resto, non dovrebbero esserci novità in formazione: larga parte dell’undici titolare contro il Cagliari scenderà in campo anche allo stadio “Artemio Frachi”. Con Gabriel tra i pali, Rispoli, Lucioni, Rossettini e l’insostituibile Calderoni comporranno la linea difensiva; Tachtsidis comanderà in regia, affiancato da Petriccione e Tabanelli (insidiato però da Imbula), mentre in avanti, con Shakhov trequartista, potrebbe ricomporsi la coppia Farias-Babacar, con La Mantia pronto a dare manforte in caso di necessità.

Per chi resta fuori, c’è la possibilità di un pronto utilizzo già mercoledì pomeriggio nell’impegno di Coppa Italia sul campo della SPAL.

Fiorentina in crisi? Dubbio Chiesa

In casa Viola, invece, il momento non è dei migliori. Nelle ultime cinque gare è giunta solo una vittoria e un pareggio, mentre tre – di cui due nelle ultime due giornate – sono state le sconfitte. Numeri non altezza della squadra di patron Commisso e che stanno facendo storcere il naso alla tifoseria.

A tutto questo va ad aggiungersi la grana-Chiesa. Il rapporto della dirigenza con il talento classe ’97 della Nazionale è ai minimi storici: il ragazzo a gennaio vorrebbe cambiare aria, ma per ora si è giunti ad una tregua armata. Ad ogni modo, contro il Lecce il figlio d’arte non è stato convocato, ufficialmente per proseguire il programma di riabilitazione fisica per superare un fastidio all’adduttore.

Per il resto, Montella completerà il suo 3-5-2 con Dragowski in porta, Milenkovic, Ceccherini e Caceres tris di difesa, Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli e Dalbert nella folta linea mediana. Davanti Vlahovic e la stella Ribery.

La gara – che completerà il sabato della 14esima giornata dopo Brescia-Atalanta e Genoa-Torino – sarà diretta dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì. Calcio d’inizio alle ore 20:45 con diretta tv/streaming su DAZN.