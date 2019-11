Vince il maltempo, campo pesante: Lecce-Cagliari rinviata a domani ore 15

Troppo vento, ma soprattuto troppa acqua. L’ondata di maltempo che in questa ultima domenica di novembre si sta abbattendo su tutto il Salento ha messo KO anche il posticipo di Serie A.

Quello che si temeva alla fine è diventato realtà: Lecce-Cagliari, alla fine, non si giocherà. Il posticipo domenicale della tredicesima giornata è stato infatti rinviato a domani pomeriggio ore 15. La pioggia che nelle prime ore del mattino si è riversata sul “Via del Mare” ha concesso il bis nel tardo pomeriggio, dopo che le ore centrali della giornata erano trascorse tutto sommato tranquille.

Dalle ore 16 in poi, proprio come aveva preannunciato l’allerta della Protezione Civile, operativa presso il Centro Coordinamento dei Soccorsi, ubicato in Prefettura, il vento di scirocco proveniente da sud-est ha iniziato a soffiare con maggiore potenza, accompagnato da notevoli piogge a carattere di rovescio.

A metà pomeriggio il primo SOS: misure di sicurezza specifiche, zone dello stadio interdette al passaggio, parcheggi chiusi e arterie stradali vietate alla circolazione. Tutto faceva pensare che, a precauzioni prese, il match si sarebbe comunque disputato, ma la forte perturbazione che è precipitata dalle 19 alle 20 ha spinto tutti a chiedere il rinvio.

All’arrivo del direttore di gara, il signor Mariani di Aprilia, terminato il riscaldamento delle due squadre, è partito il sopralluogo sul terreno di gioco accompagnato dai due capitani, Lucioni e Nainggolan: manto verde pesante, in alcune parti, soprattutto nelle aree di rigore, la palla non rimbalza. Le squadre, tra le rimostranze dei capitani, hanno fatto rientro negli spogliatoi: alle 20.50 nuovo test del campo, ma la pioggia non ha cessato di cadere battente e così, in un “Via del Mare” comprensibilmente semideserto.

Il terzo e ultimo tentativo è stato fatto alla 21.02, ma l’esito non è mutato. Così, è stato disposto il rinvio a meno di 24 ore di distanza.

Lecce-Cagliari si giocherà domani alle ore 15.