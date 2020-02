E’ già il Lecce di Barak: “non fermiamoci ora. Contro la Spal gara che va oltre i 3 punti”

Chioma fluttuante e sguardo glaciale. In campo duro come una roccia, ma anche intelligente, cinico e con personalità da vendere. In un paio di settimane Antonin Barak ha già conquistato Lecce. “Non voglio parlare di me, piuttosto voglio che gli altri parlino di me”, queste erano state le sue parole in sede di presentazione ufficiale al suo arrivo, e così è stato.

A parlare, come sempre, è solo il campo e nelle sue due prime apparizioni il massiccio centrocampista ceco ha già fatto capire di che pasta è fatto. Da subito nel vivo dello scacchiere giallorosso, Barak (che a Udine vedevano sottotono) ha disputato due gare consecutive, sfornando prestazioni di assoluto livello e dando sempre il suo contributo agli ultimi due successi del Lecce contro Torino (mettendo in rete uno splendido tiro) e Napoli (andando vicinissimo alla marcatura di testa).

“In queste mie due gare con la maglia giallorossa abbiamo fatto molto bene – ha spiegato in sala stampa Barak. Segnare quattro gol come abbiamo fatto noi con il Torino è una grande cosa, con una prestazione ottima, come quella di Napoli. E’ solo l’inizio, bisogna continuare così”.

Uno degli acquisti più azzeccati dell’ultima sessione di mercato, Antonin anche contro il Napoli è stato uno degli migliori in campo. Come detto, un gol sfiorato, ma anche tanta corsa: al termine della sfida, infatti, è stato lui il giallorosso a correre di più (12,054 km), con una media in corsa di 8 km/h. Insomma, un’altra prestazione sontuosa.

“Nella gara con il Torino – dice – nell’ultimo quarto d’ora ho accusato la stanchezza, mentre a Napoli è andata meglio. Per ritrovare la forma migliore mi servono i minuti in gara, perché solo nelle partite c’è un determinato ritmo”.

Ora però l’attenzione è tutta rivolta allo scontro di sabato pomeriggio contro la Spal. Un match dal notevole peso specifico, a cui il Lecce arriva con qualche grattacapo in attacco. “Sarà una gara difficilissima, non si gioca solo per i tre punti, ma anche di più. Come si prepara gare così? Noi ci prepariamo sempre allo stesso modo, a prescindere dall’avversario di turno”, conclude.