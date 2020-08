Liverani è a Parma, ma non ha ancora firmato: da sciogliere il nodo collaboratori

Mentre il Lecce suda sul campo dell’Acaya, in quello che è il secondo giorno di lavoro di mister Eugenio Corini, l’ex tecnico dei giallorossi Fabio Liverani si trova già a Parma, dove lo attende la firma sul nuovo contratto con la squadra ducale.

Il corteggiamento tra gialloblu e l’allenatore romano, iniziato certamente prima dell’esonero dalla panchina del Lecce, pare in procinto di sfociare in un matrimonio almeno biennale e con un progetto tecnico nuovo di zecca guidato dal neo DS Marcello Carli.

Insomma, nonostante l’addio burrascoso con la società salentina, Liverani ha già voltato pagina, come testimonia tra l’altro una foto di ieri sera che ha immortalato lo stesso Fabio a cena in un ristornate di Parma, di proprietà di Alessandro Lucarelli.

Una bella tavolata con tanti calici di vino bianco, attorno alla quale sedevano il procuratore del mister Alessandro Moggi, il DS e il team manager dei club emiliano, oltre ai fidi collaboratori di Liverani, tra cui il suo vice Manuel Coppola e Cesare Bovo. Le cena, comunque preannunciata dallo stesso Carli durante la conferenza della mattinata, è stato sicuramente un momento conoscitivo e di programmazione, tra la dirigenza ducale, e lo staff di Fabio Liverani.

Si sarà parlato, certamente, della nuova stagione, del mercato e delle strategie, ma visti i sorrisoni immortalati forse non si è parlato della situazione contrattuale dei collaboratori più stretti di Liverani.

Su questo punto, infatti, la faccenda Liverani-Parma si complica. Come noto, il mister è stato esonerato dal Lecce (e in sede è già arrivata la comunicazione di recesso unilaterale), ma non il suo staff. Coppola, Bovo e tutti gli altri, infatti, sono ancora sul libro paga della società del Presidente Sticchi Damiani. Difficile pensare che la loro presenza alla cena di ieri sia stata dettata solo da amicizia e non anche per lavoro, ma la loro posizione contrattuale parla chiaro: sono ancora dipendenti dell’US Lecce. Di certo, farsi immortalare in foto ieri sera è stato, quanto meno, poco elegante.

A questo punto è lecito porsi alcune domande: il Lecce libererà tutti per consentire loro di raggiungere Liverani al “Tardini”? Ci sarà un braccio di ferro tra le parti? Oppure saranno loro stessi a tentare, in qualche modo, di sciogliersi dal legame contrattuale con i salentini? Interrogativi che saranno risolti a stretto giro.