Lecce, tre assenti per Verona. Liverani: “la difesa a 3? E’ una possibilità”

Dopo il pareggio interno contro la corazzata Inter della scorsa settimana, vero e proprio toccasana per i ragazzi di mister Liverani che prima della partita con la compagine meneghina avevano inanellato quattro sconfitte di fila, poco più di 24 ore i giallorossi saranno impegnati nella sfida che li vedrà opposti al sorprendente Verona di Ivan Jurić.

L’allenatore giallorosso, per la sfida con i gialloblu, vietata ai supporter salentini, si vedrà costretto a fare a meno nuovamente di Calderoni e Farias che nel corso di questa settimana hanno svolto sempre differenziato, a loro si aggiunge il neoarrivato Saponara (non ancora al top della forma), oltre a Riccardi ormai sul punto di passare al Pisa.

“Domani affronteremo forse la vera sorpresa di questo campionato – ha dichiarato l’allenatore romano nel corso della consueta conferenza stampa pre gara. Sono una squadra organizzata, nella quale a turno si sono esaltati i singoli.

Vedremo al termine della gara di domani cosa sarà cambiato rispetto a un girone fa: in casa contro di loro facemmo tanta fatica a tenere le giuste distanze, soprattutto nel primo tempo”.

Il dubbio della vigilia è comunque quello legato al modulo: nella bella partita contro l’Inter Liverani ha optato per un 3-5-2 che ha ben figurato, ma già da domani il tecnico potrebbe tornare al ‘suo’ 4-3-1-2. “La difesa a 3 è una possibilità, così come quella a 4 su cui sto ancora riflettendo.

Mancosu, Falco e Majer stanno ritrovando il giusto ritmo, mentre Calderoni è a un buon punto sul recupero. L’unico ancora indietro è Farias: ne avrà ancora per qualche settimana.

Saponara? Si è allenato da solo da dopo Natale perché aveva scelto Lecce già da tempo. Ha svolto qualche altro allenamento in solitaria in questi giorni, ma già da martedì sarà con il resto del gruppo: per essere determinante deve solo mettere in campo solo la sua qualità”.

Chiosa finale sulla restrizione decisa dal Prefetto di vietare la trasferta ai residenti della provincia leccese: “non ritengo giusto la scelta di vietare la trasferta ai residenti a Lecce – conclude Liverani. Nel 2020 arrivare a tali decisioni, per me, equivale a una sconfitta“.

I convocati

Intanto sono 21 i calciatori convocati. Questo l’elenco con i rispettivi numeri di maglia: 3 Vera 4 Petriccione 5 Lucioni 7 Donati 8 Mancosu 9 Lapadula 10 Falco 11 Shakhov 13 Rossettini 14 Deiola 16 Meccariello 21 Gabriel 22 Vigorito 29 Rispoli 30 Babacar 31 Colella 35 Rimoli 37 Majer 39 Dell’Orco 77 Tachtsidis 97 Chironi.

Rimborso dei biglieti

Infine, per i salentini che avessero già effettuato l’acquisto del tagliando, è stata concessa la possibilità di chiedere il rimborso del titolo secondo le seguenti modalità: per gli acquisti in un punto vendita Vivaticket si dovrà necessariamente recarsi nel punto vendita che ha emesso il biglietto; per gli acquisti effettuati online occorrerà accedere al link https://www.vivaticket.it/ita/rimborso, selezionare l’argomento Sport e compilare tutti i campi richiesti e come descrizione inserire “Hellas Verona – Lecce richiesta rimborso per residenti in provincia di Lecce”. In entrambi i casi le richieste dovranno pervenire a Vivaticket tassativamente entro le ore 15:00 di martedì 28/01/2020.